Поки той спав: чоловік втік із в'язниці, видавши себе за співкамерника, якого мали звільнити – фото

Злочинця поки що не знайшли.

В'язень втік із в'язниці, видавши себе за свого сплячого співкамерника, якого мали відпустити того ж дня.

26-річному Браяну Роману вдалося втекти з в'язниці округу Каулітц у Вашингтоні, округ Колумбія, і тепер він перебуває в бігах. Про це пише ladbible.com.

Камери відеоспостереження зафіксували Романа, якого ув'язнили за звинуваченням у торгівлі наркотиками, коли він перевдягався в одяг свого співкамерника, перш ніж втекти.

До камери підійшов охоронець і попросив співкамерника приготуватися до виписки, і тоді Роман скористався нагодою і побіг із ним.

Браян Роман втік із в'язниці, видавши себе за співкамерника, якого мали звільнити / Фото: ladbible.com

Перш ніж залишити межі в'язниці, він підійшов до охоронців і отримав речі свого співкамерника, у тому числі ключі, гаманець, посвідчення особи та дебетову картку.

Роман продовжував підписувати документи про звільнення, підробляючи підпис іншого злочинця. Потім він безшумно вийшов за двері.

Зрештою, охоронці зрозуміли, що сталося, коли інший в'язень підійшов до них і запитав, коли його випишуть цього дня.

Охоронці заявили, що плутанина сталася через те, що обидва ув'язнені мають схожу зовнішність, згідно з заявою офісу шерифа округу Коулітц у Facebook.

"Коли співробітник виправної установи викликав ув'язненого, Роман представився цим ув'язненим і разом із співробітником виправної установи вийшов з-під варти. Співробітники в'язниці заявили, що у Романа та іншого в'язня схожі фізичні дані", - йдеться у заяві.

Було видано ордер на арешт Романа, до якого додалися звинувачення у втечі, видачі себе за іншу особу, підробці документів та крадіжці, оскільки наразі поліція намагається його розшукати.

Поліція повідомила, що востаннє Романа бачили в синій толстовці з капюшоном, чорній сорочці, сірих спортивних штанях та коричневих капцях.

За даними Бюро статистики юстиції США, щороку з в'язниць тікають близько 2000 осіб. Проте Альянс досліджень у галузі злочинності та правосуддя повідомив, що 92 відсотки співкамерників, які тікають, зрештою знову знаходять.

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