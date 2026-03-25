Покійний батько підказав сину, як зірвати джекпот у лотерею: скільки виграв чоловік

Чоловік виграв мільйон завдяки батьківській комбінації цифр

Шон Гейз, 56-річний британець, став мільйонером після того, як вирішив зіграти в лотерею, використавши числа свого покійного батька. Щасливу комбінацію чоловік випадково знайшов у старому татовому блокноті напередодні Різдва.

Про це пише The Sun.

Історія щасливих чисел

Батько переможця, Джеймс, незмінно ставив на ті самі номери — 6, 20, 34, 38, 47 та додаткову кулю 4 — щотижня від 1994 року аж до своєї трагічної смерті 2010 року. Після його втрати Шон деякий час продовжував традицію, але згодом загубив заповітний блокнот із записами. Лише нещодавно родинна реліквія знову знайшлася, і чоловік вирішив відновити гру.

«Думка про те, що мій тато обрав ці цифри стільки років тому, ще до своєї смерті, просто неймовірна, і це дуже приємний зв’язок з пам’яттю про нього», — розповів переможець.

Плани на виграш та курйоз під час перевірки квитка

Про свій величезний виграш на початку січня Шон дізнався, коли відпочивав із дружиною Сарою в пабі. Через поганий зв’язок у старовинній будівлі йому довелося бігати в пошуках сигналу, щоб підтвердити джекпот телефоном з представниками Національної лотереї.

Отримані кошти подружжя планує витратити на купівлю власного будинку із садом, адже роками вони були змушені орендувати житло. Шон, який працює в електронній компанії та захоплюється садівництвом, не збирається кидати роботу, але планує брати більше вихідних. Крім того, родина оновить автомобіль та вирушить в омріяні подорожі світом.

Нагадаємо, подружжя з Каліфорнії 2010 року виграло джекпот у 266 мільйонів доларів, але й через 15 років після перемоги залишається фінансово стабільним. Джекі та Гілберт Сіснероси розповіли, що допомогло їм перехитрити «лотерейне прокляття».