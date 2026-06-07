Покійний чоловік “залишив” родині майже 60 млн гривень: неймовірна історія виграшу в лотерею

Фунти стерлінгів

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80-річна Роуз Тресадерн з околиць Саутенд-он-Сі в графстві Ессекс виграла 1 млн фунтів стерлінгів у лотерею за номерами, які свого часу обрав її покійний чоловік.

Про цей випадок розповідає iTV.

Жінка отримала виграш разом із двома дітьми. Їхній сімейний синдикат продовжував грати з номерами, які обрав чоловік Роуз — Дерек. Він помер торік у віці 83 років, невдовзі після того, як подружжя відсвяткувало діамантову річницю весілля.

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У розіграші Lotto 18 квітня сім’я вгадала п’ять номерів і бонусну кулю. Це принесло їм приз у розмірі 1 млн фунтів стерлінгів.

Роуз зізналася, що не знає, що саме ці числа означали для її чоловіка, однак тепер вважає їх щасливими.

«Я навіть не знаю, що означали всі ці числа для Дерека, але що б вони не означали, вони виявилися для нас дуже щасливими», — сказала вона.

За словами жінки, виграш став для неї ніби «маленьким знаком згори».

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«Чесно кажучи, таке відчуття, ніби він досі піклується про нас. Я знаю, він був би неймовірно щасливий», — додала Роуз.

Пенсіонерка, яка раніше працювала офісною менеджеркою, продовжувала грати в лотерею разом із сином Баррі та донькою Джулі, бо ці номери нагадували їм про Дерека.

Коли з’ясувалося, що білет виграшний, Роуз була настільки шокована, що ледь могла говорити, коли телефонувала дітям.

«Вони подумали, що сталося щось жахливе. А коли я сказала їм, що ми виграли 1 млн фунтів, настала тиша», — розповіла вона.

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Тепер Роуз планує використати частину грошей, щоб переїхати до будинку для літніх людей, який краще відповідатиме її потребам у пересуванні.

«Тепер у мене буде комфорт, незалежність і спокій. Це таке полегшення», — сказала вона.

Також жінка хоче витратити частину виграшу на ремонт своєї обручки та придбати собі нову.

Нагадаємо, у США чоловік знайшов у кишені старих штанів лотерейний білет на 5,9 мільйона доларів за вісім днів до кінця терміну.

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