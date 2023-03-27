Покладіть одну ложку цукру на городі — і величезний урожай гарантований: як це працює

Кожен садівник і городник мріє отримати на своїй ділянці хороший урожай, особливо після всієї важкої праці там. Чому спеціалісти радять залишати на городі ложку цукру — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Якщо сезон із квітінням невдалий, наші бабусі й дідусі користувалися одним простим і перевіреним методом — ложка з цукром. В такому разі цукор відіграє роль підгодівлі для бджіл, які відповідають за запилення квітів, що збільшує врожайність.

Як і де класти ложку з цукром, щоб отримати результат

Ласощі для бджіл готуються так: потрібно взяти дві столові ложки гранульованого білого цукру і розвести їх в одній столовій ложці теплої води. Отриману суміш набирають до невеликої непотрібної ємності. Це може бути кришка чи стара ложка.

Цукрову підгодівлю залишають у затишному місці на городі чи в садку біля клумб, чагарників, плодових дерев.

Такий спосіб підходить для використання не лише навесні. Його можна використовувати і впродовж всього літа та навіть восени. Бджолам точно сподобається смачне частування, вони будуть частіше залітати в сад чи на город, сідати на квіти, запилюючи їх. А це своєю чергою принесе хороший урожай городини і плодових дерев, ягідних чагарників.

Читайте також: