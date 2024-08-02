Покоївка шокувала переліком речей, які радить ніколи не використовувати або торкатися в готелі

Вона поділилася власним досвідом.
Жінка, яка заробляла на життя прибиранням готельних номерів, поділилася речами, які радить ніколи не використовувати або торкатися після того, як на власні очі побачила, як часто їх прибирають і замінюють покоївки.
У своєму відео в TikTok вона поділилася, що "ніколи не користуватиметься" кавоваркою чи скляним посудом у своєму номері, оскільки, за її словами, покоївки просто витирають їх, а не замінюють щоразу, коли гість виїжджає з готелю.
Вона сказала: "Зазвичай покоївки просто споліскують ці речі в раковині у ванній кімнаті і витирають їх тією ж ганчіркою, якою вони прибирають решту кімнати. Наступною річчю, яку я б ніколи не використовувала і не торкалася в готельному номері, було б відерце з льодом. Дуже часто багато людей невинно використовують їх як поїлки для своїх домашніх тварин, але бувають випадки, коли люди роблять з ними набагато гірші речі".
@texasoutlaw.1973 #duet with @_sourqueen Things a former hotel housekeeper would never use #housekeeping #hotel #travel #hotelstories ♬ IMPERIAL PIANO - Treia Music
Жінка каже, що щойно вона заходить до готельного номера, вона знімає покривало, стверджуючи, що воно кишить мікробами і змінюється лише раз на рік або якщо на ньому з'являється видима пляма.
Підтримуючи це, інший користувач, який стверджує, що працював у готелі, сказав: "Ми обидва можемо поділитися історіями, тому що у мене є декілька страшних історій". Ще один користувач додав: "Моя мама навчила мене завжди брати з собою сумку на блискавці, щоб покласти туди пульт дистанційного керування. Він працює, і вам не потрібно його торкатися". Третій юзер сказав: "Ненавиджу готелі. Приношу все з собою і нічого не чіпаю". А інша жінка прокоментувала: "Дякую! Я завжди скидаю покривало з ліжка якомога швидше. Чоловік клянеться, що воно чисте, і хоче спати під ним. Це справжня сварка".
Однак інша покоївка каже, що її претензії справедливі лише для деяких готелів, оскільки мережа, в якій вона працює, виходить за рамки режиму прибирання. Вона написала: "Я працювала у великій мережі готелів. Ми міняли простирадла, ковдри, наволочки та підковдри щодня. Я викидала чашки. Використовувала кольорові ганчірки".
Нагадаємо, раніше шокована покоївка розповіла про неочікувану річ, знайдену в готельному номері літньої пари. Вона була неабияк здивована знахідкою.
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