Покоївка шокувала переліком речей, які радить ніколи не використовувати або торкатися в готелі

Жінка, яка заробляла на життя прибиранням готельних номерів, поділилася речами, які радить ніколи не використовувати або торкатися після того, як на власні очі побачила, як часто їх прибирають і замінюють покоївки.

У своєму відео в TikTok вона поділилася, що "ніколи не користуватиметься" кавоваркою чи скляним посудом у своєму номері, оскільки, за її словами, покоївки просто витирають їх, а не замінюють щоразу, коли гість виїжджає з готелю.

Вона сказала: "Зазвичай покоївки просто споліскують ці речі в раковині у ванній кімнаті і витирають їх тією ж ганчіркою, якою вони прибирають решту кімнати. Наступною річчю, яку я б ніколи не використовувала і не торкалася в готельному номері, було б відерце з льодом. Дуже часто багато людей невинно використовують їх як поїлки для своїх домашніх тварин, але бувають випадки, коли люди роблять з ними набагато гірші речі".

Жінка каже, що щойно вона заходить до готельного номера, вона знімає покривало, стверджуючи, що воно кишить мікробами і змінюється лише раз на рік або якщо на ньому з'являється видима пляма.

Підтримуючи це, інший користувач, який стверджує, що працював у готелі, сказав: "Ми обидва можемо поділитися історіями, тому що у мене є декілька страшних історій". Ще один користувач додав: "Моя мама навчила мене завжди брати з собою сумку на блискавці, щоб покласти туди пульт дистанційного керування. Він працює, і вам не потрібно його торкатися". Третій юзер сказав: "Ненавиджу готелі. Приношу все з собою і нічого не чіпаю". А інша жінка прокоментувала: "Дякую! Я завжди скидаю покривало з ліжка якомога швидше. Чоловік клянеться, що воно чисте, і хоче спати під ним. Це справжня сварка".

Однак інша покоївка каже, що її претензії справедливі лише для деяких готелів, оскільки мережа, в якій вона працює, виходить за рамки режиму прибирання. Вона написала: "Я працювала у великій мережі готелів. Ми міняли простирадла, ковдри, наволочки та підковдри щодня. Я викидала чашки. Використовувала кольорові ганчірки".

Нагадаємо, раніше шокована покоївка розповіла про неочікувану річ, знайдену в готельному номері літньої пари. Вона була неабияк здивована знахідкою.

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