Покупець налякався, виявивши змію всередині броколі з крамниці (фото)

Він поніс її назад до магазину.
У Великій Британії покупець виявив живу змію всередині броколі з магазину.
Про це пише mirror.co.uk.
63-річний Невіл Лінтон каже, що був трохи приголомшений після того, як виявив плазуна в пакеті.
Дідусь помітив її не в крамниці, а вже вдома, коли витягнув пакет із овочами, щоб приготувати їжу.
Невіл, який працює у сфері промислового прибирання, боїться змій, тому родичі поквапилися йому на допомогу та підібрали рептилію.
Вони кинули її у ванну, а потім відвезли назад до магазину, де Невілл купив овочі.
"Це було досить страшно. Я погано знаюся на зміях. Пощастило, що я не залишив броколі на кухні, інакше вона блукала би будинком. Це було б величезним ризиком для нас, тому що тут живуть дві вразливі людини", - поділився він.
Невілу запропонували компенсацію, але він наполягає на більшому. Батько трьох дітей каже, що запропонована сума не компенсує йому ризик для його сина-інваліда та вразливої свекрухи, які живуть із ним.
Пізніше змію доставили до найближчого зоопарку Дадлі, де її ідентифікували як сходового полоза з південно-західної Європи, який, хоч і не отруйний, може сильно вкусити людину.
Сходові змії переважно зустрічаються в Португалії, Іспанії, на півдні Франції та в деяких частинах Італії. Вони можуть стати агресивними, коли їм загрожують, і здатні виділяти неприємний запах.
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