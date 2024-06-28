Покупець жахнувся, побачивши в магазині сендвічів пікантну табличку: що там було написано (фото)

Її залишив працівник закладу.
Голодний покупець відчув шок та розчарування після відвідування місцевого магазину сендвічів і виявив, що він зачинився на пів години "через секс".
Він поділився знімком рукописної записки, прикріпленої до дверей, на Reddit.
У ній йшлося: "Закрито для сексу. Повернуся через 30 хвилин. Дякую".
"Здається, я втратив апетит до старої доброї модної сосиски", - зазначив автор допису.
Інший пильний користувач помітив у приміщенні табличку "Остерігайтеся мокрої підлоги", що лише підбурило інших юзерів до жартів.
- Схоже, 30 хвилин майже спливли. Вони ззаду хапають швабру. Хтось вилив сік
- Повернуся за 30 хвилин. Це трохи оптимістично. Мабуть, 10 хвилин їзди до дому
- 30 хвилин! Скоріше 7, а потім швидкий сон
Нагадаємо, жінка посеред вулиці оголила груди на камеру Google Maps. Це спонукало технологічного гіганта пікселювати зображення з рейтингом 18+.
Читайте також:
- Переселенець із Бахмута виграв 190000 гривень: "Останні два роки навчили нічого не планувати"
- Зі шлунка підлітка видалили волосся вагою 3,5 кг
- Шестилапа собака-"русалка" знайшла новий дім біля моря – фото