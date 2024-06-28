Покупець жахнувся, побачивши в магазині сендвічів пікантну табличку: що там було написано (фото)

Голодний покупець відчув шок та розчарування після відвідування місцевого магазину сендвічів і виявив, що він зачинився на пів години "через секс".

Він поділився знімком рукописної записки, прикріпленої до дверей, на Reddit.

У ній йшлося: "Закрито для сексу. Повернуся через 30 хвилин. Дякую".

Записка / Фото: reddit

"Здається, я втратив апетит до старої доброї модної сосиски", - зазначив автор допису.

Інший пильний користувач помітив у приміщенні табличку "Остерігайтеся мокрої підлоги", що лише підбурило інших юзерів до жартів.

Схоже, 30 хвилин майже спливли. Вони ззаду хапають швабру. Хтось вилив сік

Повернуся за 30 хвилин. Це трохи оптимістично. Мабуть, 10 хвилин їзди до дому

30 хвилин! Скоріше 7, а потім швидкий сон

Нагадаємо, жінка посеред вулиці оголила груди на камеру Google Maps. Це спонукало технологічного гіганта пікселювати зображення з рейтингом 18+.

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