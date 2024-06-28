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Покупець жахнувся, побачивши в магазині сендвічів пікантну табличку: що там було написано (фото)

Покупець жахнувся, побачивши в магазині сендвічів пікантну табличку: що там було написано (фото)

Покупець жахнувся, побачивши в магазині сендвічів пікантну табличку: що там було написано (фото)

Пекарня / Фото: Freepik

Її залишив працівник закладу.

Голодний покупець відчув шок та розчарування після відвідування місцевого магазину сендвічів і виявив, що він зачинився на пів години "через секс".

Він поділився знімком рукописної записки, прикріпленої до дверей, на Reddit.

У ній йшлося: "Закрито для сексу. Повернуся через 30 хвилин. Дякую".

Записка / © reddit
Записка / Фото: reddit

"Здається, я втратив апетит до старої доброї модної сосиски", - зазначив автор допису.

Інший пильний користувач помітив у приміщенні табличку "Остерігайтеся мокрої підлоги", що лише підбурило інших юзерів до жартів.

  • Схоже, 30 хвилин майже спливли. Вони ззаду хапають швабру. Хтось вилив сік
  • Повернуся за 30 хвилин. Це трохи оптимістично. Мабуть, 10 хвилин їзди до дому
  • 30 хвилин! Скоріше 7, а потім швидкий сон

Нагадаємо, жінка посеред вулиці оголила груди на камеру Google Maps. Це спонукало технологічного гіганта пікселювати зображення з рейтингом 18+.

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