Купівля пакету на секондгенді принесла жінці майже 400 тисяч гривень: що було всередині (фото)

Звичайна покупка у крамниці вживаних речей несподівано перетворилася на справжній фінансовий успіх. Жінка придбала пакет із прикрасами за 500 доларів (близько 21 500 грн), а всередині виявила золото та срібло, загальна вартість яких перевищила 9000 доларів (понад 380 тисяч гривень).

Про це написали на Reddit.

Те, що спочатку виглядало як звичайний набір дешевої біжутерії, після ретельного сортування виявилося справжнім родовищем дорогоцінностей. Усередині пакунка власниця знайшла десятки каблучок, браслетів та намист. Серед них було понад одну унцію чистого золота, значна кількість стерлінгового срібла та кілька ексклюзивних дизайнерських виробів.

Знахідка на секонд-генді / © Reddit

За словами авторки історії, знахідка була настільки масивною, що навіть не всі речі потрапили на фото. Близько 4,5 кг біжутерії вона відклала убік під час первинного огляду. Проте саме золоті та срібні вироби склали основну цінність, яка у вісімнадцять разів перевищила витрачені кошти.

Чому покупка ледь не зірвалася

Шлях до скарбу був тернистим. Як стало відомо з повідомлення, угода могла взагалі не відбутися. Коли покупець намагалася оглянути вміст пакета прямо в магазині, продавець почав виявляти роздратування.

Власниця знахідки припускає, що саме висока ціна у 500 доларів та неможливість детально вивчити товар відлякали інших відвідувачів секондгенду.

«Саме висока ціна та нерозбірливий зовнішній вигляд пакета зіграли мені на руку, адже інші покупці просто не ризикнули», — поділилася думками жінка.

Яка доля скарбу

Героїня історії — не новачок у цій справі. Вона займається перепродажем прикрас уже понад п’ять років, тому одразу зрозуміла, як розпорядитися знахідкою. Її стратегія чітка: цілі та цінні вироби виставлять на продаж як готові прикраси на онлайн-майданчиках, а пошкоджені речі відправлять на переплавку.

Перший прибуток уже працює на власницю. Після успішного продажу одного з браслетів вона інвестувала гроші у золоті самородки. Решта прикрас чекає на свою чергу, обіцяючи принести чималий дохід, що значно перевищує середні заробітки на ринку вживаних речей.

Нагадаємо, британка Емі Дейнс, відома своєю любов’ю до секондгенду, натрапила на справжній скарб. Під час шопінгу в благодійному магазині вона помітила в кошику дві м’які іграшки від бренду Jellycat — компанії, чиї вироби цінують колекціонери за унікальний дизайн і чудову якість.