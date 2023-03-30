Поліцейська засунула до рота колезі свої брудні трусики: чому вона це зробила

Офіцерку також звинувачують у тому, що вона потерла своєю білизною обличчя колеги.

У США сержантку поліції Енн Марі Герра позбавили підвищення по службі після звинувачення в тому, що вона запхала свої брудні трусики до рота колезі.

Про це повідомляє Daily Star.

Очікувалося, що 24 березня Герра отримає підвищення кар’єрними сходами і стане старшою жінкою-детективом Департаменту поліції Нью-Йорка. Однак через декілька днів керівники поліції заявили, що підвищення по службі було "скасоване" після звинувачення з боку колеги-офіцера, який подав до суду.

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Герра чекала на підвищення зарплати на 2 000 дол., внаслідок якого її річний заробіток зріс би до 122 тис. дол. Однак тепер сержантка підлягає судовому позову у зв’язку з інцидентом, який стався 7 жовтня 2018 року.

Поліцейська опинилася в "пориві гніву" після того, як її колега, детектив Віктор Фелкон, мав із нею перепалку через звичку жінки залишати свою нижню білизну в роздягальні унісекс.

"У пориві гніву відповідачка Герра проігнорувала всі протоколи, дістала свою забруднену нижню білизну та жорстоко засунула її до рота Фелкона, а потім агресивно потерла нею все його обличчя", – йдеться в судовому позові.

"Сексуально обумовлений і жорстокий гендерно мотивований напад залишив Фелкона травмованим і шокованим... Герра закричала (Фелкону) в обличчя: "Бачиш? Вони до біса чисті!" – зазначається в позові.

Фото з соцммереж Герра

Фелкон був здивований тим, що кар’єрні плани Герра просувалися після цього інциденту.

Водночас адвокат Доброзичливої асоціації сержантів поліції Нью-Йорк Ендрю Квінн сказав, що "справді прикро та бентежно", що департамент скасує підвищення Герра.

"Я сподіваюся, що Департамент усвідомить свою помилку та відновить важко зароблене й заслужене підвищення сержантки Герра, яке відповідає інтересам усіх", – додав адвокат.

Представник поліції Нью-Йорка сказав у своїй заяві: "Майже щомісяця поліція Нью-Йорка збільшує кількість своїх членів шляхом підвищення по службі. Список державних службовців і підвищення по посадах часто публікується за кілька днів до офіційної церемонії підвищення в відомстві. Однак нерідко до цього списку вносяться зміни з наближенням дати церемонії".

Нагадаємо, в Бельгії 35-річну жінку звільнили з роботи першого ж дня. Роботодавцям не сподобалося те, що у неї "вибиті зуби".

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