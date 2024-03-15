Поліцейські пожалілися на щурів в управлінні, які ходять "під кайфом" від вилученої марихуани

Представники поліції Нового Орлеана в Луїзіані, США, заявили, що щури, які заполонили штаб-квартиру департаменту, "всі під кайфом" від марихуани, що зберігається в кімнаті для доказів.

Про це пише UPI.

Суперінтендантка поліції Енн Кіркпатрік повідомила Комітет з питань кримінального правосуддя міської ради, що будівля кишить тарганами і щурами, і, зокрема, гризуни, схоже, добре проводять час, знищуючи докази.

"Щури їдять нашу марихуану, вони всі під кайфом", - сказала Кіркпатрік під час засідання комітету цього тижня.

Також читайте Зеленський легалізував медичний канабіс: основні положення документа

Кіркпатрік виступила на підтримку пропозиції вартістю 7,6 мільйонів доларів США про тимчасове перенесення штаб-квартири поліції до орендованого приміщення в центрі міста на 10 років, поки будуть вивчатися постійні рішення численних проблем нинішньої будівлі, які не обмежуються лише шкідниками.

Комітет ради з кримінального правосуддя погодився винести пропозицію про оренду на голосування міської ради. Угода про оренду дасть департаменту час розробити плани щодо нової постійної штаб-квартири.

З наукової точки зору, малоймовірно, що тварини відчувають ейфорійний ефект від канабісу. Сирий канабіс містить неактивні інгредієнти, які повинні пройти процес нагрівання – декарбоксилювання – до того, як ТГК утвориться у формі, що дає ссавцям відчуття кайфу.

Нагадаємо, раніше у Греції вівці випадково з'їли понад 270 кг канабісу. Пастух назвав поведінку тварин "дивною".

Читайте також: