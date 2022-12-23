Поліцейські у костюмах Санта Клауса затримали банду наркоторговців (фото)

Наркоторговці спочатку подумали, що це жарт.
У Перу поліцейські в костюмах Санта Клауса та його ельфів затримали наркобарона на прізвисько "Чиказький Грінч" та учасників його банди.
Про це пише Mirror.
"Це Різдво, Санта на вулиці не привертає особливої уваги, і ми використали це на нашу користь для цієї операції", – сказав представник поліції Девід Вільянуева у коментарі перуанському телебаченню.
За його словами, підозрювані – троє чоловіків і жінка, спочатку подумали, що це жарт. Під час обшуку правоохоронці виявили 6000 пакетів кокаїнової пасти, 104 пакети порошку кокаїну та 279 пакетів марихуани.
Один кілограм кокаїнової пасти продається в Перу приблизно за 380 доларів, а кілограм порошку в чистому вигляді – приблизно за 1000 доларів. Перу є одним із найбільших у світі виробників кокаїну, разом із Колумбією та Болівією.
Нагадаємо, що недавно у Перу президентові оголосили імпічмент і одразу заарештували.
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