Поліцейський 11 років вдає з себе сина подружжя, який насправді загинув – фото

Усе для того, щоб заспокоїти хвору матір.

У Китаї поліцейський вже 11 років виконує роль покійного сина подружжя, втішаючи паралізовану матір і формуючи глибокий зв'язок, що виходить за рамки крові.

Про це повідомляє SCMP.

2003 року Ся Чжаньхай і його дружина Лян Цяоін, які живуть у провінції Шаньсі, втратили сина в результаті аварії, що сталася через витік газу. Трагедія також залишила матір паралізованою і з когнітивними порушеннями, з розумовими здібностями п'ятирічної дитини. Смерть сина тяжіла над Лян, тому Ся заспокоював її брехнею, кажучи, що їхній син працює в далекому місті.

Одного разу Ся побачив по телебаченню офіцера поліції з Шанхаю Цзяна Цзінвея і помітив його приголомшливу схожість з їхнім покійним сином. Наприкінці 2013 року він зв'язався з Цзяном через реалітішоу, сподіваючись, що той зможе допомогти.

Цзян зустрів подружжя на шоу як їхній "син", і жінка зі сльозами на очах обійняла його.

Чоловік 11 років вдає з себе сина подружжя / Фото: Weixin

2016 року поліцейський запросив подружжя на екскурсію Шанхаєм, а на початку 2018-го взяв відпустку і поїхав до провінції Шаньсі, щоб відсвяткувати з ними Новий рік. Він підтримує зв'язок за допомогою відеодзвінків, і вже 11 років їхній зв'язок не переривається.

Під час нещодавнього відеодзвінка Лян помітила сиве волосся Цзяна і сказала: "Сину, ти старієш".

Чоловік 11 років вдає з себе сина подружжя / Фото: Weixin

Наприкінці вересня Ся написав сердечного листа до Шанхайського бюро громадської безпеки, в якому висловив свою вдячність "синові". "Дякую вам за підготовку такого доброго, співчутливого і відповідального офіцера поліції. Понад десять років Цзян непомітно виконував роль сина, приносячи нове життя в нашу колись вбиту горем сім'ю", - написав він.

Озираючись на ці роки, Цзян каже, що турбота про своїх "батьків" ніколи не була для нього тягарем, а лише корисним і теплим досвідом: "Як дільничний офіцер поліції, я також проявляю таку ж турботу і співчуття до людей літнього віку в моїй громаді".

11 жовтня, під час китайського фестивалю Chung Yeung, Цзян зателефонував своїм "батькам" відеозв'язком: "Тату, зі святом Чунг Йонг, бажаю тобі і мамі міцного здоров'я".

Чоловік 11 років вдає з себе сина подружжя / Фото: Weixin

Відданість Цзяна чужій парі глибоко зворушила багатьох людей у соціальних мережах: "Дякую тобі за твою доброту. Стосунки, які ви поділяєте з цією парою, вже давно вийшли за рамки кровних зв'язків", "Я був зворушений до сліз. Навіть у світі, сповненому конфліктів і катастроф, такі історії приносять тепло і надію".

Нагадаємо, жінка роками вдавала з себе імператрицю вигаданого королівства заради вигоди. Її випадково викрили у шахрайстві.

Читайте також: