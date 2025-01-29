Поліцейський дивився порно за кермом і потрапив у ДТП

Коп розбив машину жінки.
У Флориді, США, поліцейський дивився порнографію за кермом. Втім, якщо індійський таксист, що дивився порно і мастурбував, перевозячи групу жінок, відбувся лише зауваженням клієнток, то коп зазнав набагато більше проблем. Він врізався в задню частину іншого автомобіля.
Про це повідомляє Unilad.
Розслідування було розпочато після того, як Трістан Макомбер потрапив в автокатастрофу під час руху ще на початку листопада минулого року. Він врізався в автомобіль цивільної жінки, але не цей необережний вчинок приніс йому неприємності.
Нагрудна камера Макомбера зафіксувала момент, коли він врізався в іншу машину і спрацювали подушки безпеки. Через декілька секунд він виходить із машини і кидає свій телефон на сидіння, перш ніж піти за ним. Потім він перевіряє водійку, яка їхала попереду, і намагається пояснити причину аварії.
Він сказав: "Доброго дня, пані. З вами все гаразд? Мені дуже шкода, у мене заблокувалися гальма".
Однак розслідування інциденту дійшло висновку, що це була брехня, і встановило, що він насправді дивився порно на своєму телефоні під час аварії.
Спочатку Макомбер стверджував, що перед аварією він прокручував груповий чат з іншими правоохоронцями на своєму телефоні, коли був за кермом.
У звіті відділу внутрішніх розслідувань офісу шерифа округу Лейк сказано, що Макомбер "зізнався у брехні", перш ніж пізніше розповів, що він "переглядав порнографічні матеріали на своєму особистому телефоні безпосередньо перед аварією".
Його дії дозволили владі зробити висновок, що він порушив три правила офісу шерифа: він відійшов від правди, використовував електронний пристрій для чогось, що заборонено, і були докази того, що він не був пристебнутий ременем безпеки під час аварії.
Відтоді Трістан подав у відставку з поліції.
Коли юзери дізналися про інцидент, вони не надто співчували офіцеру, і багато хто наполягав на тому, щоб він звернувся за медичною допомогою через свою "залежність" від порнографії.
- Це мене розсмішило, бо хто в здоровому глузді дивитиметься таке на камеру під час виконання службових обов'язків
- Якщо ви не можете втриматися від перегляду цього за кермом (з увімкненою нагрудною камерою), вам дійсно варто звернутися за професійною допомогою
- Уявіть, коли це побачить його сім'я, як йому буде соромно
- Немає нічого кращого, ніж брехливий поліцейський, який порушує закон!!!
Нагадаємо, хлопця спіймала розлючена мама в черзі на секс із порнозіркою. Він не встиг потрапити до Бонні Блу.
Читайте також: