Поліцейський дивився порно за кермом і потрапив у ДТП

У Флориді, США, поліцейський дивився порнографію за кермом. Втім, якщо індійський таксист, що дивився порно і мастурбував, перевозячи групу жінок, відбувся лише зауваженням клієнток, то коп зазнав набагато більше проблем. Він врізався в задню частину іншого автомобіля.

Про це повідомляє Unilad.

Розслідування було розпочато після того, як Трістан Макомбер потрапив в автокатастрофу під час руху ще на початку листопада минулого року. Він врізався в автомобіль цивільної жінки, але не цей необережний вчинок приніс йому неприємності.

Нагрудна камера Макомбера зафіксувала момент, коли він врізався в іншу машину і спрацювали подушки безпеки. Через декілька секунд він виходить із машини і кидає свій телефон на сидіння, перш ніж піти за ним. Потім він перевіряє водійку, яка їхала попереду, і намагається пояснити причину аварії.

Він сказав: "Доброго дня, пані. З вами все гаразд? Мені дуже шкода, у мене заблокувалися гальма".

Однак розслідування інциденту дійшло висновку, що це була брехня, і встановило, що він насправді дивився порно на своєму телефоні під час аварії.

Спочатку Макомбер стверджував, що перед аварією він прокручував груповий чат з іншими правоохоронцями на своєму телефоні, коли був за кермом.

У звіті відділу внутрішніх розслідувань офісу шерифа округу Лейк сказано, що Макомбер "зізнався у брехні", перш ніж пізніше розповів, що він "переглядав порнографічні матеріали на своєму особистому телефоні безпосередньо перед аварією".

Його дії дозволили владі зробити висновок, що він порушив три правила офісу шерифа: він відійшов від правди, використовував електронний пристрій для чогось, що заборонено, і були докази того, що він не був пристебнутий ременем безпеки під час аварії.

Відтоді Трістан подав у відставку з поліції.

Коли юзери дізналися про інцидент, вони не надто співчували офіцеру, і багато хто наполягав на тому, щоб він звернувся за медичною допомогою через свою "залежність" від порнографії.

Це мене розсмішило, бо хто в здоровому глузді дивитиметься таке на камеру під час виконання службових обов'язків

Якщо ви не можете втриматися від перегляду цього за кермом (з увімкненою нагрудною камерою), вам дійсно варто звернутися за професійною допомогою

Уявіть, коли це побачить його сім'я, як йому буде соромно

Немає нічого кращого, ніж брехливий поліцейський, який порушує закон!!!

Нагадаємо, хлопця спіймала розлючена мама в черзі на секс із порнозіркою. Він не встиг потрапити до Бонні Блу.

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