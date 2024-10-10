Поліцейський зайнявся сексом з колишньою і залишився без роботи: що сталося

У Британії звільнили поліцейського, який ігнорував екстренні виклики та під час роботи займався сексом із ексдівчиною.

Про це пише dailymail.co.uk.

Поліцейський нібито проігнорував виклик служби порятунку через те, що займався сексом. Констебль Стівен Остін, який служив у поліції графства Сассекс в Істборні, нібито прийшов додому до своєї колишньої дівчини посеред дня, незважаючи на те, що був на службі. Коли пара займалася сексом, констебль отримав по рації екстрений виклик 1-го ступеня.

Після спроби пограбування магазину спалахнула жорстока сутичка, і менеджер отримав кілька ударів кулаком по голові, про що було повідомлено на дисциплінарному слуханні.

Менеджер переслідував нападника, і інцидент вимагав негайного реагування поліції, оскільки існувала загроза життю.

Чотири рази колеги з поліції намагалися зв'язатися з копом по рації, щоб змусити його повернутися до магазину, але він нібито ігнорував їх. Натомість, провівши в будинку близько 90 хвилин, поліцейський неквапливо вийшов з дому і повернувся на роботу.

Відомо, що дівчина, з якою поліцейський займався сексом, була його колишньою. Того дня він повідомив їй, що розлучився з новою дівчиною та хоче повернутись до неї. Проте через кілька днів вона побачила чоловіка з його новою коханою та заявила у поліцію.

Нагадаємо, у Львові пара біля аптеки зайнялась сексом.

Читайте також: