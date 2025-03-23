Поліція 12 днів пильнувала злодія, який украв діамантові сережки: де він їх сховав

Під час затримання злочинець проковтнув дорогоцінні прикраси.

В американському місті Орландо поліція повернула в ювелірну крамницю сережки вартістю 769 500 доларів через два тижні після того, як злодій їх проковтнув.

Про це повідомляє ВВС.

32-річний Джейтан Гілдер видавав себе за помічника гравця НБА, щоб його запросили до VIP-кімнати в магазині Tiffany & Co. Тут він розглядав розкішні прикраси, відволік увагу працівників і втік із двома парами діамантових сережок.

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Того ж дня злодія розшукали детективи, але під час затримання він проковтнув прикраси.

Затриманого доставили до лікарні, де поліцейські стежили за ним 12 днів, поки сережки не вийшли з його тіла природним шляхом.

Пізніше ювелірні вироби почистили співробітники Tiffany і знову виставили на продаж.

Нагадаємо, унікальний золотий унітаз вартістю 6 мільйонів доларів був викрадений з палацу Бленгейм.

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