Поліція Нью-Йорка відправила на пенсію нового робота: яка причина

У Нью-Йорку департамент поліції офіційно відправив на пенсію робота K5. Йдеться про 400-кілограмовий автомат, розроблений стартапом Knightscope з Кремнієвої долини.

Про це пише New Yourk Times.

Робото почав працювати ще восени минулого року, проте очікувань так і не виправдав. Хвилю критики він отримав через свою нездатність пересуватися сходами і потребу в постійному нагляді з боку людини.

"Спочатку задуманий як передовий засіб стримування злочинності, робот K5 швидко став об'єктом для жартів і здобув репутацію "сміттєвого бака на колесах". Його відставка сталася приблизно через чотири місяці після запуску", - йдеться у повідомленні.

Подібні технології викликали питання щодо розподілу державного фінансування, особливо з огляду на рішення інвестувати в ці технології при одночасному скороченні персоналу. У підсумку робот виявився більш проблемним, ніж корисним. Зрештою він став символом неправильно обраних пріоритетів у правоохоронних технологіях.

"Іронічно, що робот, завданням якого було полегшити роботу поліції звільнивши її від рутинного чергування на станції, лише додав клопоту, оскільки потребував пильного нагляду людини. Цей випадок, авжеж не ілюструє загальну картину в галузі, але дозволяє висловити обережне припущення про те, що часи, коли роботи почнуть відбирати в людей роботу, ще далеко попереду", - додали у виданні.

Нагадаємо, у Південній Кореї робот на смерть роздавив людину після того, як машина, очевидно, не змогла відрізнити його від коробок із продуктами, які вона обробляла.

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