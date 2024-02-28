Поліція понад 30 км гналася за страусом: фото та відео з утікачем

Поліції міста Гарріман, штат Теннессі, США, довелося декілька годин переслідувати домашнього ему, який втік від свого господаря.

Про це пише wbir.com.

За словами власника, птах злякався шуму будівельних робіт, які велися поряд із будинком, легко перестрибнув двометровий паркан і кинувся безцільно тікати.

Власник страуса МіМу одразу розмістив оголошення в соціальних мережах і почав отримувати повідомлення про те, що птаха бачили в різних місцях, повз які він пробігав.

Поліція понад 30 км гналася за страусом / Фото: facebook.com/harry.mckinney.4

Місцева поліція вирушила в гонитву за страусом. Спочатку він рухався зі швидкістю близько 30 кілометрів на годину, але, помітивши переслідування, прискорився до 64 км/год.

Страуса зловили за 32 км від дому.

МіМу з власником / Фото: facebook.com/harry.mckinney.4

Примітно, що майже одразу після повернення додому страус знову втік, але його швидко спіймали. Власник був змушений збільшити паркан майже до 3 метрів, сподіваючись, що така висота стане занадто високою для ему.

Нагадаємо, кошеня ледь не зірвало засідання в мерії. Мер турецького міста Бейкоз показав кумедне відео із тваринкою.

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