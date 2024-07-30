Поліція повернула студенту викрадений горщик із марихуаною – фото

Раніше поліція відбирала рослини у поціновувачів канабісу, але сьогодні все інакше.

У німецькому Брауншвейгу з тераси вкрали горщик з марихуаною, який належав 22-річному студенту, але поліція повернула його назад.

Про це повідомляє T-Online.

У 22-річного Йонаса було три горщики з марихуаною, які стояли на терасі. Саме така кількість марихуани дозволена в Німеччині на одну дорослу людину.

У ніч проти 9 липня хтось проник на огороджену територію, піднявся сходами на терасу і вкрав рослини. Але злодій не знав, що Йонас закопав у землю водонепроникний трекер AirTag. Він підключається до пристроїв Apple за допомогою функції "Знайти мене". Трекери зазвичай вішають на ключі, валізи або велосипеди на випадок крадіжки.

Йонас повідомив про крадіжку до поліції. Завдяки трекеру він мав інформацію про місцеперебування своїх рослин. Він пішов на прогулянку з другом за вказаною адресою і помітив на балконі горщик.

Йонас із вкраденим горщиком

Поліція отримала ордер на обшук за адресою, яку вказав Йонас. Все, що йому потрібно було зробити, це послати сигнал зі свого iPhone через AirTag, щоб подати звук.

Зрештою, поліція забрала рослини з балкона крадія, 18-річного хлопця. Рослини спочатку зберігалися у відділку поліції, а потім були повернуті власнику.

Нагадаємо, у невістки еміра Катару в потязі до Парижа украли цінний багаж. Вельможна особа помітила викрадення 11 сумок люксового бренду Hermès.

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