Поліція розшукує ему за "втечу та хуліганство" – фото

Поліція штату Міссісіпі, США, просить мешканців знайти незвичайного підозрюваного, якого розшукують за "втечу та хуліганство" – ему. До слова, це не вперше, коли американські копи мають справу зі страусами. Торік поліції міста Гарріман, штат Теннессі, довелося декілька годин переслідувати домашнього ему, який втік від свого господаря.

Тепер виклик кинуто поліції Бейтсвілля, яка опублікувала у Facebook оголошення про розшук "Великого Ему".

У ньому зазначено, що птах родом з Австралії розшукується за "втечу з місця злочину і порушення громадського порядку".

"Будь ласка, будьте обережні, якщо ви вступаєте в контакт із цим підозрюваним", - йдеться на плакаті. "Відомо, що він нападає на всіх, хто стоїть на шляху до його свободи".

Розшук ему / Фото: facebook.com/batesvilleMSpd

Департамент застерігає всіх, хто помітить ему, не сигналити на своїх автомобілях.

"Вона налякана, і власники мають команду, яка допомагає їм повернути її додому в безпеці", - йдеться в повідомленні. "Якщо ви помітите її, будь ласка, повідомте нам. Ми зв'яжемося з власниками".

Нагадаємо, дорогу біля міста перекрили на шість тижнів, щоб допомогти жабам спаровуватися. Незвичайне правило діє ще від 2003 року.

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