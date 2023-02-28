Поліція серед бананів знайшла майже 9 тонн кокаїну (фото)

Поліція Еквадору виявила майже 8,8 т кокаїну серед бананів, які доставлялися до Бельгії.

Про це повідомляє "BBC News Україна".

Приблизна вартість цього обсягу наркотиків у місці призначення могла б сягнути 330 млн дол., оцінив командир поліції Фаусто Салінас.

Еквадор – найбільший у світ експортер бананів, тож серед фруктів, які відправляють з по всьому світу, часто намагаються приховати контрабанду. Так, останню партію контрабанди з кокаїном було знайдено у контейнері з ящиками бананів, які повинні були надіслати до Бельгії.

Зауважимо, що саме в Бельгії вилучили найбільшу за останні роки кількість кокаїну в ЄС. Головний пункт ввезення наркотиків – порт Антверпена.

Фото: Поліція Еквадору

"Я глибоко стурбований тим, що розширення ринку кокаїну в ЄС призводить до зростання насильства та корупції в державних установах і управлінні", – заявив у лютому директор Європейського центру моніторингу наркотиків і наркозалежності Алексіс Госділ.

Нагадаємо, в січні у Києві затримали найбільшу організовану злочинну групу, в якої вилучили кокаїну на 4 млн грн.

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