Поліція вилучила 1,3 тонни акулячих плавників: для чого вони використовуються

Поліція вилучила 1,3 тонни акулячих плавників, які нібито призначалися для приготування супів і "сумішей афродизіаків".

Слідчі знайшли плавники на складі в перуанському місті Тумбес, неподалік від кордону з Еквадором. Поліція заявила, що компанія-дистриб'ютор не мала достатніх документів, які б підтверджували їхнє походження.

Перуанське митне агентство SUNAT повідомило: "Ми вилучили 1,29 тонни сушених акулячих плавників різних видів. Компанії Pacific Products Fishing and Foods S.A. було пред'явлено звинувачення в тому, що вона не надала документів, що підтверджують її законне походження".

Поліція вилучила 1,3 тонни акулячих плавників / Фото: скриншот з відео

Митники вважають, що вантаж призначався для нелегального експорту до Азії.

Екологічний рух Перу заявив: "Акулячі плавники високо цінуються на міжнародних ринках, зокрема в Азії, що призвело до незаконного вилову риби, який серйозно впливає на морське біорізноманіття".

SUNAT каже, що акулячі плавники високо цінуються через їхні властивості афродизіаку. За народними повір'ями, суп з акулячих плавників затримує старіння, покращує апетит, допомагає пам'яті та стимулює сексуальне бажання. Акули-реквієм (Carcharhinidae) та акули-молоти (Sphynidae) – найпоширеніші види, які використовуються в супі з акулячих плавників.

За даними неурядової організації Oceana, у світі налічується близько 400 видів акул, 66 з яких мешкають у Перу.

