Поліція заарештувала банду з трьох літніх грабіжників, загальний вік яких становить 227 років – фото

Японська поліція нещодавно заарештувала групу злочинців – трьох дідусів у віці шістдесяти, сімдесяти і вісімдесяти років, яких звинуватили у проникненні щонайменше до двох будинків і підозрюють у десяти інших крадіжках.

Про це пише Oddity Central.

88-річний Хідео Уміно, 70-річний Хідемі Мацуда і 69-річний Кенічі Ватанабе нібито познайомилися за ґратами і вирішили об'єднатися після звільнення, щоб ефективніше скоювати злочини. Тріо, яке поліція охрестила "G3S" (співзвучно з японським "дідусь"), звинувачують у тому, що в травні вони вдерлися до порожнього будинку в Саппоро, головному місті острова Хоккайдо, і викрали 200 ієн (1,3 долара США) і три пляшки віскі вартістю близько 10 000 ієн (65 доларів США). Наступного місяця вони пограбували ще один порожній будинок і винесли звідти коштовності на суму близько мільйона ієн (6 400 доларів США). Наразі поліція розслідує причетність групи до 10 інших пограбувань у містах Саппоро та Ебецу.

Злочинці / Фото: Oddity Central

У той час, коли більшість людей насолоджуються життям на пенсії або піклуються про своє здоров'я, G3S планували пограбування. Згідно із заявою поліції, троє колишніх в'язнів змовилися працювати разом за ґратами, чітко і ясно розподіливши між собою ролі. 88-річний Уміно скоював крадіжки, Мацуда був водієм для втечі, а Ватанабе відповідав за збут краденого.

Поліція почала розслідування після того, як власник одного з пограбованих будинків повідомив про викрадення майна. Перевіривши записи з камер спостереження та відстеживши викрадені речі, правоохоронці були шоковані тим, що ці злочини пов'язані з трьома літніми людьми, яким, як повідомляється, потрібна була фізична підтримка поліцейських під час арешту. На допиті про свої злочини вони сказали, що вчинили їх, "щоб заробити на життя".

Нагадаємо, раніше в Італії банда літніх злочинців віком до 70 років здійснила серію збройних пограбувань. Пенсіонерів затримали після скоєння декількох озброєних крадіжок зі зламом у поштових відділеннях у Римі.

Читайте також: