Поліція "заарештувала" рудого кота за крадіжку риби – кумедне відео

Ролик став вірусним у Мережі.

У Таїланді поліція "заарештувала" рудого кота. Чотирилапий поцупив рибу, яка висіла на кермі мопеда у пакеті.

Кумедний інцидент стався 14 жовтня.

На відео з камери спостереження, яке з’явилося у Мережі, видно, як нахабний пухнастий підходить до транспортного засобу, розриває пакет і втікає зі здобиччю у зубах.

Невдовзі "злочинця" затримала поліція. Наступний кадр неабияк насмішив користувачів – спантеличеного кота несе правоохоронець у відділку.

У Таїланді поліція заарештувала рудого кота за те, що він поцупив рибу з припаркованого мопеда

Ролик став вірусним, зібравши мільйони переглядів та тисячі лайків і коментарів. Так, юзери зазначили, що це "затримання року".

Його підставили!

"Ні, це був не я, це був мій кузен Пухнастий. Я більше нічого не говоритиму без мого законного представника!"

Я внесу заставу

Мій друг цього не робив! Він невинний!

Крім того, деякі користувачі стверджують, що інцидент насправді стався у Китаї, а не Таїланді, а на відео охоронець, а не полісмен.

Нагадаємо, собаку з кривою мордою порівнюють з шедевром Пікассо. Він став зіркою Instagram і підкорив серця голлівудських зірок.

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