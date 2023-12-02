Поліція запідозрила перукаря через лисих клієнтів: чим він займався насправді

Перукарню італійського майстра часто відвідували зовсім не заради стрижки.

В італійському місті Генуї поліція затримала перукаря після того, як помітила серед його клієнтів надто багато лисих людей. Як виявилося 55-річний чоловік активно займався торгівлею наркотиками.

Про це повідомляє італійське видання Tgcom.24.

Генуезьким поліцейським впало в очі, що до перукарні місцевого майстра часто заходять лисі чоловіки, які відразу після цього виходять із закладу.

Запідозривши, що перукар займається зовсім не стрижками, правоохоронці провели обшук.

Виявилося, що деякі клієнти різного віку та професій йшли до перукарні з наміром придбати наркотики, а інші поєднували послуги перукаря з придбання однієї або кількох доз.

Під час першого обшуку в приміщенні перукарні слідчі одразу знайшли кілька грамів гашишу. Потім, провівши ретельний огляд, у сховку на горищі виявили 100 грамів кокаїну, чотири прецизійні ваги та матеріали для фасування наркотичних речовини.

Нагадаємо, раніше у Білому домі у Вашингтоні, охорона знайшла невідомий порошок, який виявився кокаїном. Це підтвердили лабораторні дослідження Секретної служби США.

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