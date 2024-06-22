Поліція затримала двох закоханих через шокувальний вчинок у літаку: що сталось

У Німеччині в літаку затримали пару з Польщі. Чоловік та жінка під час польоту намагались зайнятись сексом.

Про це пише німецьке видання Bild.

В аеропорту Мюнхена затримали пару з Польщі, яка неадекватно поводилася під час польоту з Аліканте і "інтенсивно пестила одне одного на очах у інших пасажирів", ще перебуваючи в повітрі. Попередження екіпажу не допомогли, пара навіть відреагувала агресивно і почала ображати екіпаж.

Двоє "закоханих поляків" "вчинили сексуальні дії один з одним", повідомили офіцерам.

Після того, як співробітники поліції увійшли до літака, поляки нарешті припинили свої дії і виконали вказівки офіцерів. Жінці (40 років) та її супутнику (44 роки) висунуто звинувачення у порушенні громадського порядку.

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