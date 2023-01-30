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Поліція затримала москвичку в аеропорту і два дні відстежувала її походи в туалет: результат приголомшив

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Поліція затримала москвичку в аеропорту і два дні відстежувала її походи в туалет: результат приголомшив

Фото: Associated Press

Дівчина перевозила в шлунку майже пів кілограма кокаїну.

У міжнародному аеропорту Внуково у столиці Росії у працівників митниці викликала підозру 23-річна пасажирка, яка прилетіла зі Стамбула. 

Як повідомляє Telegram-канал Baza, просвічування рентгеном показувало, що в нутрощах дівчини ціла купа якихось згортків.

Москвичку у супроводі поліції доставили до лікарні, де два дні правоохоронці відстежували її походи до туалету. Як виявилося немарно.

Результат приголомшив поліцейських у шлунку пасажирки літака помістилися 90 чорних згортків із невідомою речовиною. Їх відправили на експертизу і виявилося, що контрабандистка перевезла в собі 446 грамів кокаїну.

Тепер їй загрожує до двадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, іспанська поліція вилучила понад 4,5 тонни кокаїну вартістю понад 100 млн євро на вантажному судні Orion V під прапором Того, який слідував з Колумбії. Незаконний вантаж контрабандисти сховали у кормах для худоби.

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Дата публікації
Перегляди
1112
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