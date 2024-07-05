Поліція зупинила химерний автомобіль у вигляді НЛО – фото

Машина неабияк здивувала правоохоронців.
Зі співробітником дорожнього патруля Оклахоми, США, відбулася потойбічна зустріч, коли він зупинив на шосе незвичайний автомобіль у формі НЛО.
Правоохоронці повідомили в соціальних мережах, що поліцейський Раян Ванвлек зупинив тарілку на Тернер-Тернпайк через забруднений номерний знак.
Дві пасажирки незвичайного автомобіля пояснили, що прямували на щорічний фестиваль НЛО у Розуеллі, штат Нью-Мексико.
Ванвлек вирішив не видавати штраф і натомість відпустив жінок із попередженням – після того, як вони попозували для декількох фотографій.
"Не кожного дня зупиняєш НЛО", - йдеться в повідомленні.
Той же автомобіль був зупинений декілька днів тому помічником шерифа округу Кроуфорд у штаті Міссурі. Водійці було винесено попередження у зв'язку із реєстрацією НЛО за межами штату, повідомили в офісі шерифа.
Також жінку було "попереджено про суворе дотримання варп-швидкості на міжштатній автомагістралі" і їй порадили тримати "фазери увімкненими лише під час подорожі".
Нагадаємо, у Польщі викликали поліцію через кота, який заснув на вулиці. Люди наполягали, що тварину побили і її навіть клює ворона.
Читайте також:
- В небі над Берліном помітили загадкове явище: що сталося (відео)
- Хлопець дізнався про зраду коханої та влаштував собі розкішну відпустку за її кошти
- Священник, який "помер і побував у пеклі", розповів про неймовірно дивну річ, яку він бачив