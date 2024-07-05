Поліція зупинила химерний автомобіль у вигляді НЛО – фото

Зі співробітником дорожнього патруля Оклахоми, США, відбулася потойбічна зустріч, коли він зупинив на шосе незвичайний автомобіль у формі НЛО.

Правоохоронці повідомили в соціальних мережах, що поліцейський Раян Ванвлек зупинив тарілку на Тернер-Тернпайк через забруднений номерний знак.

Дві пасажирки незвичайного автомобіля пояснили, що прямували на щорічний фестиваль НЛО у Розуеллі, штат Нью-Мексико.

Машина у формі НЛО / Фото: facebook.com/Oklahoma.Highway.Patrol

Ванвлек вирішив не видавати штраф і натомість відпустив жінок із попередженням – після того, як вони попозували для декількох фотографій.

"Не кожного дня зупиняєш НЛО", - йдеться в повідомленні.

Машина у формі НЛО / Фото: facebook.com/Oklahoma.Highway.Patrol

Той же автомобіль був зупинений декілька днів тому помічником шерифа округу Кроуфорд у штаті Міссурі. Водійці було винесено попередження у зв'язку із реєстрацією НЛО за межами штату, повідомили в офісі шерифа.

Також жінку було "попереджено про суворе дотримання варп-швидкості на міжштатній автомагістралі" і їй порадили тримати "фазери увімкненими лише під час подорожі".

Машина у формі НЛО / Фото: facebook.com/ccsosherifflayman

Нагадаємо, у Польщі викликали поліцію через кота, який заснув на вулиці. Люди наполягали, що тварину побили і її навіть клює ворона.

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