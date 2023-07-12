Полісмени прибули на страшні крики жінки про допомогу та сміялися, коли побачили, хто це був – відео

В Ессексі, Велика Британія, поліція прибула на повідомлення про жінку, яка кричала, та була здивована, що джерелом звуку насправді був домашній папуга.

Про це пише BBC Essex.

54-річний Стів Вуд, який описав інцидент у відео, яке розмістив у соціальних мережах, має 22 папуг.

Він сказав, що спочатку був спантеличений, коли поліція з'явилася в його будинку на Канві-Айленді. До слова, до нього прибуло аж три машини з копами.

"Я подумав: "Боже мій, що я зробив?". Вони сказали: "У нас є повідомлення про те, що у вашому домі є жінка, яка кричить про допомогу, і ми прийшли перевірити, чи все гаразд", - поділився він.

Коли копи прибули на місце, то одразу зрозуміли, що насправді відбувається та почали реготати.

Поліцейські прибули на "страшні крики жінки" / Фото: bbc.com

Зі свого боку, Вуд сказав, що всі його папуги кричать вранці та вечорами, але один з птахів, 3-річний Фредді, останнім часом став особливо гучним.

Стів Вуд та його папуга Фредді / Фото: bbc.com

"Я просто здивований, що цього не сталося раніше", - сказав він про візит поліції.

Нагадаємо, дівчина спіймала свого хлопця на зраді та кинула його "найхолоднішим способом". Вона розповіла, що вигадала.

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