Полісмени прибули на страшні крики жінки про допомогу та сміялися, коли побачили, хто це був – відео

На місце відправили три поліцейські машини.
В Ессексі, Велика Британія, поліція прибула на повідомлення про жінку, яка кричала, та була здивована, що джерелом звуку насправді був домашній папуга.
Про це пише BBC Essex.
54-річний Стів Вуд, який описав інцидент у відео, яке розмістив у соціальних мережах, має 22 папуг.
Він сказав, що спочатку був спантеличений, коли поліція з'явилася в його будинку на Канві-Айленді. До слова, до нього прибуло аж три машини з копами.
"Я подумав: "Боже мій, що я зробив?". Вони сказали: "У нас є повідомлення про те, що у вашому домі є жінка, яка кричить про допомогу, і ми прийшли перевірити, чи все гаразд", - поділився він.
Коли копи прибули на місце, то одразу зрозуміли, що насправді відбувається та почали реготати.
Зі свого боку, Вуд сказав, що всі його папуги кричать вранці та вечорами, але один з птахів, 3-річний Фредді, останнім часом став особливо гучним.
"Я просто здивований, що цього не сталося раніше", - сказав він про візит поліції.
Нагадаємо, дівчина спіймала свого хлопця на зраді та кинула його "найхолоднішим способом". Вона розповіла, що вигадала.
Читайте також: