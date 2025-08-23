Політ перетворився на жах: що змусило жінку до відчайдушного вчинку

Літак / © pixabay.com

27-річна Софі розповіла про неприємний випадок під час рейсу Ryanair з Манчестера до Фуертевентури, що відбувся у вівторок, 19 серпня. Приблизно через годину після зльоту вона відчула різкий неприємний запах, а згодом помітила, що пасажир позаду зняв взуття та засунув смердючі ноги під її сидіння.

Про це повідомило видання Mirror.

За словами жінки, сморід ставав сильнішим, коли чужі ноги потрапляли в її простір для ніг. Вона зізналася, що почувалася занадто ніяково, щоб щось сказати безпосередньо, тож вигадала інший спосіб — навмисно ставала на його ноги, аби змусити відсунути їх назад. Вона порівняла сморід із запахом «сиру» або «як у спортзалі, коли ти пітнієш».

Софі наголосила, що не має нічого проти того, щоб люди знімали взуття під час перельотів, але вважає, що вони повинні стежити за чистотою.

Інцидент вона зафіксувала на відео та виклала у TikTok. На кадрах видно, як нога пасажира в білій шкарпетці з’являється у її просторі для ніг. Ролик уже зібрав понад 2300 переглядів і десятки коментарів. Більшість користувачів обурилися поведінкою чоловіка, назвавши її «огидною» та «неприйнятною».

Нагадаємо, пасажирка розповіла, як уникла оплати за додатковий багаж, використавши звичайний елемент одягу.

Раніше ми повідомляли, що суд визнав винним 44-річного бізнесмена у сексуальному насильстві над 15-річною дівчиною під час авіарейсу з Мумбая до Цюриха. Інцидент стався в березні, коли чоловік напав на підлітку, яка спала на сусідньому сидінні.