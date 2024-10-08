Політик позичив сім'ю у друга для перемоги у виборах: як і хто його викрив (фото)

Деррік Андерсон, кандидат від Республіканської партії, який балотується до Конгресу в американському штаті Вірджинія, потрапив у халепу після того, як позичив сім'ю свого друга для агітаційного відео.

Про це пише Oddity Central.

Політик, який балотується на вільне місце в 7-му окрузі Вірджинії, нещодавно був звинувачений у спробі ввести в оману виборців, позуючи з дружиною і трьома дочками "давнього друга" і намагаючись видати їх за свою власну сім'ю.

Андерсон неодружений, не має дітей, а на сайті його передвиборчої кампанії зазначено, що він живе з собакою. Очевидно, немає нічого поганого в тому, що військовий у відставці не має сім'ї, але експерти скажуть, що сім'я вже давно є основним елементом виборчих кампаній в США, і оскільки репродуктивні права є ключовим питанням цього виборчого циклу, для республіканського кандидата набагато важливіше зображати себе щасливим чоловіком і батьком.

У короткому ролику, розміщеному на сайті кампанії Андерсона і на його каналі YouTube, кандидат від республіканців позує разом з усміхненою жінкою і трьома дівчатками перед заміським будинком, а потім можна побачити, як він сидить з ними за сімейним столом.

Політик із "сім'єю" / Фото: Derrick Anderson for VA

Вони мають вигляд щасливої сім'ї, але це не так. За інформацією New York Times, жінка і маленькі дівчатка в кліпі – це сім'я одного з давніх друзів Дерріка.

"Деррік Андерсон так відчайдушно намагається замаскувати свої антиабортні погляди і мати вигляд сім'янина, що позує для фальшивих сімейних фотографій", - сказала прессекретарка DCCC Лорін Фанген. "Він явно не гребує введенням в оману жителів Вірджинії, і йому точно не можна довіряти представляти їх у Конгресі".

Кампанія Дерріка Андерсона розкритикувала новини, які звинувачували республіканця з Вірджинії в тому, що він вводить виборців в оману, стверджуючи, що колишній "зелений берет" був дуже відкритим про свою сім'ю і сімейний стан, і уточнивши, що спірне відео навіть не використовувалося в жодній передвиборчій рекламі. Втім, важко заперечити той факт, що кадри з кліпу мають вигляд як сімейні святкові листівки.

Нагадаємо, раніше кандидат у депутати з колючим дротом на шиї інсценував власне викрадення. Його викрили на брехні.

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