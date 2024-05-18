Політик вилизав сидіння громадського туалету та зробив з калу вуса, як у Гітлера – фото

Німецький політичний діяч був знятий на відео, як він лиже пісуар, сидіння унітазу і розмазує людські фекалії по всьому тілу.

Про це повідомляє Daily Star.

Мартін Ноймаєр був знятий під час того, що він описав як покарання: він грав роль кривавого нацистського лідера Адольфа Гітлера, але використовував людські фекалії, щоб зробити собі вуса.

Відео було зняте на камеру, імовірно, у громадському туалеті залізничного вокзалу. На ньому він цілується зі срібним пісуаром, потім підходить до унітаза і робить те ж саме з відкритим сидінням, а потім облизує використану щітку для туалету. Відео стало вірусним, але невдовзі всі його сліди були видалені з соціальних мереж.

Мартін Ноймаєр / Фото: скриншот з відео

Однак сьогодні з'явилося ще більш огидне оновлення – нове зображення Мартіна, на якому він голий від ніг до голови вкритий тим, що, схоже, є його власними фекаліями. А на додачу до цього є ще одне відео, де він задовольняє себе фалоімітатором, співаючи нацистський гімн "Deutschland, Deutschland, über alles!".

Ноймаєр є кандидатом від Вільної демократичної партії в окрузі Остальб. Ніхто не має жодного уявлення про те, як ці кадри стали надбанням громадськості, а сам чоловік досі не прокоментував, навіщо він це робив.

Мартін Ноймаєр / Фото: скриншот з відео

Видання звернулося до медичного експерта доктора Гарета Ная, щоб з'ясувати, наскільки серйозними є наслідки того, що зробив цей чоловік.

Він сказав: "Туалет, особливо громадський – те місце, яке я б ніколи не рекомендував комусь лизати. Це ще більше стосується туалетних щіток та інших супутніх інструментів. Хороша новина для цієї людини полягає в тому, що вона вкрай малоймовірно підхопить багато ІПСШ під час таких дій, оскільки вірусні ІПСШ не живуть понад декілька секунд на такій поверхні, як сидіння унітазу. Померти від такої діяльності навряд чи вдасться, але ви, безумовно, будете почуватися досить погано і, ймовірно, матимете деякі неприємні проблеми з шлунково-кишковим трактом, наприклад, діарею".

А інший медичний експерт, який не захотів називати своє ім'я через гротескний характер цієї історії, сказав: "Розтирання фекалій спричинить у вас висипання. Це може поставити вас під загрозу розвитку кандиди – грибкової бактерії, яку дуже боляче лікувати. З точки зору догляду, ми хочемо виключити епізод психічного розладу, з'ясувати, що спонукало його до цього, а потім надати підтримку".

Зі свого боку, речник Вільної демократичної партії заявив: "Ми вирішили негайно припинити підтримку цього кандидата. Для того, щоб повністю розслідувати інцидент і накласти відповідні санкції, ми ініціювали партійну процедуру з метою виключення його з партії. Ми прагнемо до прозорості в ході розслідування і будемо регулярно інформувати про його перебіг".

Нагадаємо, минулого року колумбійська політикиня топлес з коханцем записала скандальне відео. Вона похизувалася оргазмами і закликала виборців голосувати за неї.

Читайте також: