Політик з’явився голим на онлайн-засіданні місцевої ради: чим усе закінчилося (відео)

Депутат вийшов з душу і не зміг одразу вимкнути камеру, коли почалася Zoom-конференція.

У п’ятницю, 24 лютого, депутат від Соціал-демократичної партії Альберто-Йосиф Караян з’явився голим на онлайн-засіданні місцевої ради в столиці Румунії Бухаресті. Він щойно вийшов з душу та не зміг одразу вимкнути трансляцію, коли почалася Zoom-конференція.

Про цей інцидент повідомляють місцеві ЗМІ.

Під час оголошення переклички депутатів місцевої ради у помешканні одного з представників Соціал-демократичної партії Альберто-Йосифа Караяна автоматично увімкнулася трансляція, якої він, очевидно, зовсім не очікував. Чоловік щойно вийшов з душу і появився на екранах своїх колег оголеним, на щастя, лише до пояса.

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Колеги зустріли його появу в ефірі сміхом. “Альберто, вимкни камеру”, - вигукували йому.

“Ви мене чуєте? Привіт. Мене чути?" - допитувався здивований депутат, ще не усвідомивши, що його не тільки чують, але й добре бачать.

Через кілька секунд він зник з екранів і всі вже з полегшенням зітхнули. Але камера увімкнулася знову і голий депутат продовжував виправдовуватися: “Я не можу його закрити. Я дуже перепрошую. У мене сильна застуда, але я не знаю, як її [трансляцію] зупинити. Я вийшов в Інтернет…”.

Через дві години після прикрого інциденту Соціал-демократична партія у пресрелізі повідомила, що депутат Альберто-Йосиф Караян подав у відставку.

На своїй сторінці у Facebook після засідання місцевої ради він опублікував вибачення перед колегами, назвавши винуватцями конфузу сучасні технології та поспіх.

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