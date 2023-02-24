Політик з’явився голим на онлайн-засіданні місцевої ради: чим усе закінчилося (відео)

Депутат вийшов з душу і не зміг одразу вимкнути камеру, коли почалася Zoom-конференція.
У п’ятницю, 24 лютого, депутат від Соціал-демократичної партії Альберто-Йосиф Караян з’явився голим на онлайн-засіданні місцевої ради в столиці Румунії Бухаресті. Він щойно вийшов з душу та не зміг одразу вимкнути трансляцію, коли почалася Zoom-конференція.
Про цей інцидент повідомляють місцеві ЗМІ.
Під час оголошення переклички депутатів місцевої ради у помешканні одного з представників Соціал-демократичної партії Альберто-Йосифа Караяна автоматично увімкнулася трансляція, якої він, очевидно, зовсім не очікував. Чоловік щойно вийшов з душу і появився на екранах своїх колег оголеним, на щастя, лише до пояса.
Колеги зустріли його появу в ефірі сміхом. “Альберто, вимкни камеру”, - вигукували йому.
“Ви мене чуєте? Привіт. Мене чути?" - допитувався здивований депутат, ще не усвідомивши, що його не тільки чують, але й добре бачать.
Через кілька секунд він зник з екранів і всі вже з полегшенням зітхнули. Але камера увімкнулася знову і голий депутат продовжував виправдовуватися: “Я не можу його закрити. Я дуже перепрошую. У мене сильна застуда, але я не знаю, як її [трансляцію] зупинити. Я вийшов в Інтернет…”.
Через дві години після прикрого інциденту Соціал-демократична партія у пресрелізі повідомила, що депутат Альберто-Йосиф Караян подав у відставку.
На своїй сторінці у Facebook після засідання місцевої ради він опублікував вибачення перед колегами, назвавши винуватцями конфузу сучасні технології та поспіх.
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