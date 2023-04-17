Політикиня побилася з чоловіком біля стриптиз-клубу та кричала, що у нього "маленький пеніс" - відео

Сенаторка Австралії Лідія Торп опинилася в центрі гучного скандалу.

Так, днями жінка разом із трьома подругами святкувала 50-річчя. Близько третьої ночі вона вступила в бурхливу суперечку біля стриптиз-клубу у Північному Мельбурні. Про це пише 7News.

Політикиня побилася з ним та кричала, що у нього "маленький пеніс". Один із чоловіків відповів: "Ти собака-расистка". Подруга відтягнула Торп але вона продовжила: "Все, що я маю сказати чорним братам і всім, з ким ми боремося. Будь-який чорний чоловік, який стоїть із цією йо**ною маленькою п**дою, може і вас усіх тр**нути".

Відео з’явилося в Мережі та швидко стало вірусним.

У відповідь на образи одна людина почала кричати: "Як, чорт забирай, такі як ти потрапляють до парламенту?".

Зі свого боку, генеральний менеджер закладу Девід Росс сказав Daily Mail, що поведінка Торп була "неприйнятною", і їй довічно заборонили відвідувати його заклад.

Він стверджував, що один із охоронців спостерігав за Торп всю ніч, оскільки вона "трохи посварилася" з деякими людьми. Втім, він додав, що вона не була п'яною, і її не просили залишити заклад.

Лідія заявила 7News, що саме її спровокували чоловіки і що вона не зробила нічого поганого.

"Сумно, що люди використовують усе, що можуть, щоб принизити мене, коли ми намагаємося обговорити важливі питання в цій країні", - сказала вона.

Нагадаємо, новоспечене подружжя було шоковане після того, як зухвалий відеооператор випадково надіслав кадри, на яких він матюкає їхніх гостей. Пара розповіла, що саме він казав.

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