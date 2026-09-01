Поліцейський зайшов на чуже пасовище і застрелив улюбленця родини: що сталося

У США поліцейський застрелив домашнього віслюка — що сталося / © GoFundMe

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Поліцейський у США застрелив домашнього віслюка на приватному пасовищі, куди правоохоронці зайшли під час переслідування підозрюваного. Власниця тварини заявила, що офіцери не попередили родину про свій прихід і не отримували дозволу на вхід.

Про це повідомило видання Bored Panda.

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Інцидент стався близько 00:45 30 серпня в районі Сідартауна, штат Джорджія. За словами власниці Ханни Ізраїль, правоохоронці опинилися на пасовищі, коли шукали підозрюваного, і там зустріли її віслюка на прізвисько ХіХау.

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Поліцейські згодом заявили, що тварина побігла в їхній бік і ревла. За наявною інформацією, спочатку проти віслюка намагалися застосувати електрошокер, після чого один із правоохоронців відкрив вогонь. Тварина загинула.

Власниця віслюка готується до суду

Ізраїль розповіла, що ХіХау вигодували з пляшечки та сприймали як члена родини. За її словами, віслюк виріс у їхньому домі, контактував із людьми та був «улюбленим членом» їхньої родини.

Жінка переконана, що на власному пасовищі ХіХау лише відреагував на появу незнайомців так, як це зазвичай роблять осли. Після його загибелі вона заявила про намір домагатися відповідальності через суд та вже найняла адвоката.

Для збору коштів родина також створила сторінку на GoFundMe. Початковою метою були 30 тисяч доларів, однак сума пожертв перевищила 113 тисяч доларів. Згодом Ізраїль повідомила, що вже найняла адвоката, який не використовуватиме зібрані через платформу гроші. Тому людям, які робили пожертви саме для оплати юридичних витрат, запропонували за бажанням отримати выдшкодування. Решту пожертвувань родина планує спрямувати на потреби ферми, догляд за тваринами та створення фонду HeeHaw.

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Що кажуть правоохоронці

Влада Сідартауна підтвердила, що офіцера, ім’я якого не називають, відправили в адміністративну відпустку. Водночас версію родини щодо обставин загибелі тварини в поліції наразі не коментували.

В офісі шерифа округу Полк заявили, що їхні співробітники не були причетні до інциденту. Водночас там висловили співчуття родині.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що під час тренування до змагань Ironman на річці у США на 31-річного спортсмена Джонатана Бруні раптово напав алігатор. Чоловік зміг вирватися з пащі хижака завдяки сміливому і несподіваному прийому.

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