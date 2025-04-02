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Поліція 5 годин розслідувала "вбивство" секс-ляльки – фото
Судмедексперти, дрони, оточення місця злочину – все заради розслідування, яке зрештою перетворилося на курйоз.
У Німеччині поліція серйозно взялася за розслідування вбивства людини, яка виявилася секс-лялькою. П’ять годин роботи, слідчі, експерти, дрони, 3D-сканер — і все заради силіконової «жертви», що мала надто реальний вигляд.
Про це пише Nordkurier.
Суботнього вечора у місті Росток на моторошну знахідку натрапив чоловік, який вигулював свого пса. Він побачив спотворене «тіло» в поліетиленовому пакеті з ІКЕА. Чоловік миттєво викликав поліцію, адже все мало вигляд, як сцена з трилера.
На місце події з’їхалися криміналісти, судмедексперти та патологоанатоми. Територію оточили, залучили дрони, «рештки» фотографували та міряли лінійкою.
Лише через п’ять годин один зі слідчих нарешті торкнувся «тіла» й зрозумів, що воно силіконове. Секс-лялька, яку хтось перед цим намагався спалити, змусила поліцію розіграти найсерйознішу детективну виставу.
Поки директор похоронного бюро, що вже готувався транспортувати «покійну» до моргу, отримував дзвінок про скасування своїх послуг, поліція ухвалила остаточне рішення — вилучити ляльку для утилізації.
Секс-лялька, схоже, була обвуглена перед тим, як її запхали в синій пакет. Слідчі вважають, що частини тіла ляльки були спалені і викинуті в громадському місці навмисно.
Офіцери, що працювали на місці, визнали: такої абсурдної справи у своїй кар’єрі вони ще не мали.
Нагадаємо, німецькі правоохоронці не єдині, кого обманом змусили повірити, що секс-лялька є справжнім трупом людини. Так, у Новій Зеландії жінка знайшла «безголове людське тіло» на пляжі та викликала копів. Правоохоронці забрали «моторошну» знахідку з собою.