ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Поліція розслідувала "вбивство" секс-ляльки

Поліція розслідувала "вбивство" секс-ляльки / © DPA

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
232
Час на прочитання
2 хв
Поліція розслідувала "вбивство" секс-ляльки

Поліція 5 годин розслідувала "вбивство" секс-ляльки – фото

Судмедексперти, дрони, оточення місця злочину – все заради розслідування, яке зрештою перетворилося на курйоз.

Автор публікації
Юлія Шолудько Юлія Шолудько

У Німеччині поліція серйозно взялася за розслідування вбивства людини, яка виявилася секс-лялькою. П’ять годин роботи, слідчі, експерти, дрони, 3D-сканер — і все заради силіконової «жертви», що мала надто реальний вигляд.

Про це пише Nordkurier.

Суботнього вечора у місті Росток на моторошну знахідку натрапив чоловік, який вигулював свого пса. Він побачив спотворене «тіло» в поліетиленовому пакеті з ІКЕА. Чоловік миттєво викликав поліцію, адже все мало вигляд, як сцена з трилера.

На місце події з’їхалися криміналісти, судмедексперти та патологоанатоми. Територію оточили, залучили дрони, «рештки» фотографували та міряли лінійкою.

Лише через п’ять годин один зі слідчих нарешті торкнувся «тіла» й зрозумів, що воно силіконове. Секс-лялька, яку хтось перед цим намагався спалити, змусила поліцію розіграти найсерйознішу детективну виставу.

Поліція розслідувала "вбивство" секс-ляльки / © DPA

Поліція розслідувала "вбивство" секс-ляльки / © DPA

Поки директор похоронного бюро, що вже готувався транспортувати «покійну» до моргу, отримував дзвінок про скасування своїх послуг, поліція ухвалила остаточне рішення — вилучити ляльку для утилізації.

Секс-лялька, схоже, була обвуглена перед тим, як її запхали в синій пакет. Слідчі вважають, що частини тіла ляльки були спалені і викинуті в громадському місці навмисно.

Іграшку для дорослих підпалили перед тим, як викинути / © DPA

Іграшку для дорослих підпалили перед тим, як викинути / © DPA

Офіцери, що працювали на місці, визнали: такої абсурдної справи у своїй кар’єрі вони ще не мали.

Нагадаємо, німецькі правоохоронці не єдині, кого обманом змусили повірити, що секс-лялька є справжнім трупом людини. Так, у Новій Зеландії жінка знайшла «безголове людське тіло» на пляжі та викликала копів. Правоохоронці забрали «моторошну» знахідку з собою.

Дата публікації
Кількість переглядів
232
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie