Поліція 5 годин розслідувала "вбивство" секс-ляльки – фото

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У Німеччині поліція серйозно взялася за розслідування вбивства людини, яка виявилася секс-лялькою. П’ять годин роботи, слідчі, експерти, дрони, 3D-сканер — і все заради силіконової «жертви», що мала надто реальний вигляд.

Про це пише Nordkurier.

Суботнього вечора у місті Росток на моторошну знахідку натрапив чоловік, який вигулював свого пса. Він побачив спотворене «тіло» в поліетиленовому пакеті з ІКЕА. Чоловік миттєво викликав поліцію, адже все мало вигляд, як сцена з трилера.

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На місце події з’їхалися криміналісти, судмедексперти та патологоанатоми. Територію оточили, залучили дрони, «рештки» фотографували та міряли лінійкою.

Лише через п’ять годин один зі слідчих нарешті торкнувся «тіла» й зрозумів, що воно силіконове. Секс-лялька, яку хтось перед цим намагався спалити, змусила поліцію розіграти найсерйознішу детективну виставу.

Поліція розслідувала "вбивство" секс-ляльки / © DPA

Поки директор похоронного бюро, що вже готувався транспортувати «покійну» до моргу, отримував дзвінок про скасування своїх послуг, поліція ухвалила остаточне рішення — вилучити ляльку для утилізації.

Секс-лялька, схоже, була обвуглена перед тим, як її запхали в синій пакет. Слідчі вважають, що частини тіла ляльки були спалені і викинуті в громадському місці навмисно.

Іграшку для дорослих підпалили перед тим, як викинути / © DPA

Офіцери, що працювали на місці, визнали: такої абсурдної справи у своїй кар’єрі вони ще не мали.

Нагадаємо, німецькі правоохоронці не єдині, кого обманом змусили повірити, що секс-лялька є справжнім трупом людини. Так, у Новій Зеландії жінка знайшла «безголове людське тіло» на пляжі та викликала копів. Правоохоронці забрали «моторошну» знахідку з собою.