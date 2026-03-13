Поліція допомогла тхору не спізнитись на поїзд, але кур’єру пощастило менше: курйозні подробиці

Львівські патрульні супроводили тваринку до поїзда

Реклама

У Львові патрульні зупинили скутериста без номерних знаків, який виявився позбавленим права керування та мав ознаки наркотичного сп’яніння. З’ясувалося, що чоловік виконував незвичне завдання — віз пухнастого тхора на залізничний вокзал для відправки до столиці.

Про це повідомила Патрульна поліція Львівської області у соціальній мережі Facebook.

Зупинка порушника та несподіваний «пасажир»

Під час патрулювання інспектори помітили двоколісний транспортний засіб без номерних знаків та зупинили його для перевірки. Правоохоронці швидко встановили, що водій не має права сідати за кермо, а його стан вказував на можливе наркотичне сп’яніння. Від проходження медичного огляду чоловік відмовився, після чого його відсторонили від керування.

Реклама

Під час спілкування з порушником з’ясувалася цікава деталь. Чоловік пояснив, що поспішав на вокзал, аби передати тхора на потяг до Києва.

«Тож ми доставили пухнастого „пасажира“, щоб він не пропустив свою подорож», — зазначає поліція.

Покарання для водія

Після успішного порятунку тваринки водія доправили до відділку поліції для оформлення правопорушень. На нього склали одразу кілька адміністративних протоколів, серед яких керування у стані сп’яніння втретє протягом року та керування без водійських прав.

Крім того, керманич отримав постанову за відсутність номерних знаків. Оскільки в його діях також вбачалися ознаки невиконання рішення суду (ст. 382 ККУ), справу передали слідчим для подальшого розслідування.

Реклама

