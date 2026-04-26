ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Гресія Мендоса

Гресія Мендоса

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
1424
Час на прочитання
2 хв
Поліція не могла знайти зниклу жінку через відредаговані світлини з соцмереж — фото

Через фільтри зовнішність жінки на орієнтуваннях суттєво відрізнялася від реальної, що збило з пантелику місцевих жителів.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Коментарі

У Мексиці випадок зникнення жінки спричинив активне обговорення ролі фільтрів і редагування фото в соцмережах.

Як пише Oddity Central, надмірне оброблення зображень суттєво ускладнило роботу поліції, адже зовнішність на оприлюднених фото не відповідала реальності.

Йдеться про 30-річну Гресію Гуадалупе Орантес Мендосу, яка зникла в ніч проти 12 квітня в муніципалітеті Окозокоаутла-де-Еспіноса, штат Чіапас. Після звернення родичів правоохоронці активували «Протокол Альба» — спеціальний механізм оперативного реагування для пошуку зниклих жінок.

У межах цього протоколу поліція використала фотографії жінки з її соціальних мереж для створення орієнтувань. Їх поширили як онлайн, так і серед місцевих мешканців. Однак виникла несподівана проблема: знайомі зниклої заявили, що на цих фото вона має зовсім інакший вигляд.

У ситуаціях, коли кожна година має критичне значення, правильна ідентифікація людини є ключовою. Проте в цьому випадку надмірно відредаговані зображення лише заплутали людей і ускладнили впізнання жінки.

У соцмережах активно поширювалися коментарі з критикою: користувачі дивувалися, як можна знайти людину за фото з великою кількістю фільтрів.

На щастя, через декілька днів жінку вдалося знайти живою. Її виявили на шосе між Окозокоаутлою та муніципалітетом Хікіпілас. Наразі вона перебуває під наглядом поліції, а обставини зникнення не розголошуються — триває розслідування.

Цей випадок знову порушив питання використання фото з соцмереж у розшукових кампаніях. Попри їхню доступність, експерти застерігають: надмірне редагування може не допомогти, а навпаки — завадити пошукам.

За словами консультанта з безпеки Давида Сауседо, Національна комісія з пошуку зниклих осіб раніше вже фіксувала проблему: матеріали для «Протоколу Альба» часто створюють на основі фото з фільтрами або навіть із використанням інструментів штучного інтелекту, що знижує їхню ефективність.

Нагадаємо, чоловіка не випустили з країни та покарали через шокувальну поведінку. Стало відомо, що він накоїв.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1424
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie