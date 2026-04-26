У Мексиці випадок зникнення жінки спричинив активне обговорення ролі фільтрів і редагування фото в соцмережах.

Як пише Oddity Central, надмірне оброблення зображень суттєво ускладнило роботу поліції, адже зовнішність на оприлюднених фото не відповідала реальності.

Йдеться про 30-річну Гресію Гуадалупе Орантес Мендосу, яка зникла в ніч проти 12 квітня в муніципалітеті Окозокоаутла-де-Еспіноса, штат Чіапас. Після звернення родичів правоохоронці активували «Протокол Альба» — спеціальний механізм оперативного реагування для пошуку зниклих жінок.

У межах цього протоколу поліція використала фотографії жінки з її соціальних мереж для створення орієнтувань. Їх поширили як онлайн, так і серед місцевих мешканців. Однак виникла несподівана проблема: знайомі зниклої заявили, що на цих фото вона має зовсім інакший вигляд.

У ситуаціях, коли кожна година має критичне значення, правильна ідентифікація людини є ключовою. Проте в цьому випадку надмірно відредаговані зображення лише заплутали людей і ускладнили впізнання жінки.

У соцмережах активно поширювалися коментарі з критикою: користувачі дивувалися, як можна знайти людину за фото з великою кількістю фільтрів.

Гресія Мендоса

На щастя, через декілька днів жінку вдалося знайти живою. Її виявили на шосе між Окозокоаутлою та муніципалітетом Хікіпілас. Наразі вона перебуває під наглядом поліції, а обставини зникнення не розголошуються — триває розслідування.

Цей випадок знову порушив питання використання фото з соцмереж у розшукових кампаніях. Попри їхню доступність, експерти застерігають: надмірне редагування може не допомогти, а навпаки — завадити пошукам.

За словами консультанта з безпеки Давида Сауседо, Національна комісія з пошуку зниклих осіб раніше вже фіксувала проблему: матеріали для «Протоколу Альба» часто створюють на основі фото з фільтрами або навіть із використанням інструментів штучного інтелекту, що знижує їхню ефективність.

