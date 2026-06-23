Поліція шукала наркотики, а знайшла викрадену картину Пікассо за мільйони євро: деталі гучного рейду

Картина Пабло Пікассо (ілюстративне фото) / © Associated Press

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У Франції поліція під час рейду проти наркоторгівців випадково знайшла викрадену картину Пабло Пікассо. Полотно, за даними джерел, може коштувати десятки мільйонів євро.

Про це повідомляє видання Le Parisien.

Інцидент стався у місті Шампіньї-сюр-Марн у департаменті Валь-де-Марн. Слідчі судової поліції проводили обшук у межах розслідування справи про незаконний обіг наркотиків.

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Правоохоронці прийшли до будинку, де, за їхніми даними, могли зберігатися наркотики. Під час обшуку вони справді вилучили близько 20 кг канабісної смоли.

Однак знахідки цим не обмежилися. У будинку також виявили дорогий одяг на суму у кілька сотень тисяч євро, кілька тисяч євро готівкою та картину Пабло Пікассо.

За даними джерел Le Parisien, справжність полотна підтвердили. Попередньо відомо, що картину могли викрасти зі сховища в Парижі. Точна назва роботи наразі не встановлена.

Прокуратура Кретея підтвердила, що після виявлення полотна відкрили окреме розслідування за фактом крадіжки та збуту краденого майна.

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Картина Пікассо “Голуб із горошком”. / © Вікіпедія

У зв’язку з цією справою чотирьох людей доставили до суду для негайного розгляду. Вони є жителями різних міст департаментів Валь-де-Марн і Сена-Сен-Дені.

Французькі медіа припустили, чи не може йтися про картину Пікассо “Голуб із горошком”, яку викрали з Паризького музею сучасного мистецтва під час гучного пограбування 2010 року. Втім, джерело в поліції вважає такий варіант малоймовірним.

За однією з версій слідства, один із фігурантів справи працював на складі предметів розкоші. Саме там він міг протягом кількох тижнів викрадати дорогий одяг та інші речі, серед яких могла бути й картина Пікассо.

Раніше стало відомо, що фахівці Національної галереї Шотландії виявили на звороті картини Вінсента Ван Гога «Голова селянки» раніше невідомий автопортрет художника.

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