Поліція в Німеччині "затримала та проінструктувала" слимака: що він зробив

Слимак / © Associated Press

У Німеччині мешканці багатоквартирного будинку в місті Швабас пережили неспокійну ніч через дивні дзвінки у домофон. Інцидент стався близько 00:30, коли одразу кілька жителів зателефонували до поліції зі скаргами на безперервні сигнали.

Про це повідомило видання Merkur.

Спершу мешканці намагалися самотужки з’ясувати, хто вночі жартує та дзвонить у двері. Вони визирали у вікна, однак побачити «порушника спокою» не вдалося. Коли ситуація не змінилася, люди вирішили звернутися по допомогу до правоохоронців.

Патрульний екіпаж, що прибув на виклик, також почув настирливі дзвінки, які не припинялися навіть після їхнього приїзду. Під час огляду поліцейські виявили справжнього «винуватця» — звичайного слимака. Повзаючи по сенсорній панелі домофону, він щоразу активував сигнал.

У поліції з гумором зазначили, що «затримали» нічного «порушника», провели йому «інструктаж» і відправили на сусідній луг. Після цього мешканці змогли повернутися до спокійного сну.

Інцидент швидко став темою для обговорень у місті, адже показав, що навіть найдрібніші створіння здатні зіпсувати людям нічний відпочинок.

