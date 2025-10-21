Полювання на таргана обернулося смертю: жінка випадково підпалила будинок

Тарган / © Фото з відкритих джерел

У місті Осан (Південна Корея) молода жінка випадково влаштувала масштабну пожежу, коли намагалася спалити таргана саморобним вогнеметом. Через інцидент загинула її сусідка, яка намагалася врятуватися з палаючого будинку.

Про це повідомили BBC.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що близько двадцятирічна мешканка багатоповерхівки вирішила знищити таргана за допомогою запальнички та легкозаймистого аерозолю. За словами жінки, вона вже користувалася цим «методом» раніше, але цього разу полум’я перекинулося на речі у квартирі й швидко поширилося будинком.

Поліція міста Осан планує звернутися до суду по ордер на арешт підозрюваної. Їй можуть висунути обвинувачення у підпалі та ненавмисному вбивстві через недбалість.

Унаслідок пожежі загинула жінка, мешканка п’ятого поверху, громадянка Китаю приблизно 30 років. Під час займання вона перебувала в квартирі з чоловіком та двомісячною дитиною. Коли приміщення наповнилося димом, подружжя відкрило вікно й почало кликати на допомогу. Вони передали немовля сусідам через вікно. Чоловік устиг перелізти до сусіднього будинку, але жінка, намагаючись зробити те саме, зірвалася вниз. Її госпіталізували, однак медики не змогли врятувати життя — вона померла через кілька годин.

За даними поліції, дим заповнив сходову клітку, унеможлививши евакуацію. Ще восьмеро людей постраждали від отруєння продуктами горіння.

Будівля, де спалахнула пожежа, мала комерційні приміщення на першому поверсі та 32 квартири — з другого по п’ятий. Слідство триває.

Правоохоронці наголошують: використання запальничок, аерозолів або саморобних «вогнеметів» для знищення комах є вкрай небезпечним. Подібні випадки вже траплялися — зокрема, у 2018 році в Австралії чоловік підпалив власну кухню, намагаючись убити тарганів балоном з інсектицидом.

