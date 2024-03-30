Польських прикордонників підняли по тривозі через незвичних "порушників кордону" з Україною (відео)

Прикордонники заявили, що ці порушники є "рецидивістами".

Прикордонники Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі були підняті по тривозі через отару овець, які перейшли кордон з Україною та почали спастися.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі, інформує RMF 24.

У повідомленні вказується "незвичний перетин кордону" стався цієї ночі в районі пункту пропуску "Корчова- Краківець".

"Пристрої сповістили про наближення фігур до лінії кордону. На екранах моніторів було розпізнано отару овець. Тварини перетнули кордон і почали пастися. Патрульні, які добре знали прикордонну територію та її мешканців, сповістили власника непокірної отари. Підбадьорена криками господаря, вона через деякий час повернулася до Польщі, – розповів підполковник Прикордонної служби Пйотр Закелаж.

Він заявив, що згодом тварин повернули до вольєра.

Крім того, прикордонники заявили, що ці віці є "рецидивістами".

"Як з'ясувалося, це не перша прикордонна експедиція цієї "бригади". Менш ніж двома тижнями раніше вівці вже виходили на прикордонну смугу. Однак тоді вони вирішили не перетинати кордон" – додав Закелаж.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ірландії історики взяли на роботу стадо овець, які розчищають кладовище.

Крім того, ми раніше інформували, що в Австралії фермер виклав серце живими вівцями на згадку про тітку, з якою не зміг попрощатися через локдаун.

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