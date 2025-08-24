Помер і побачив пекло: життя лікаря-скептика кардинально змінилося після реанімації

Лікар / © Pixabay

Реклама

Лікар, який стверджує, що помер і повернувся до життя, розповів про свій досвід і про те, як усе змінилося.

Колишній головний анестезіолог Бейкерсфілдської кардіологічної лікарні в Каліфорнії каже, що добре пам’ятає свій досвід відвідування пекла і зустрічі з Богом.

Серце доктора Раджива Парті зупинилося через ускладнення під час операції щодо раку простати 2008 року, коли йому був 51 рік.

Реклама

Розповідаючи про свій досвід на своєму каналі в YouTube, він сказав: «Я чув крики болю і муки. Мене тягнуло, наче на рухомому тротуарі, до краю каньйону, що палає. Дим заповнив мої ніздрі, а з ним і огидний запах тіла, що горить. Тоді я зрозумів, що перебуваю на краю пекла».

Він також стверджує, що голос засудив його за «матеріалістичний» спосіб життя.

Раджив Парті / © скриншот з відео

У наступному інтерв’ю Парті, який вважав себе індуїстом, також зізнався, що був збентежений, коли два біблійні ангели, Михаїл і Рафаїл, провели його через тунель.

Це було до того, як він зустрів Бога і подивився повторення свого життя, яке показало всі його добрі і погані вчинки та їхній вплив на людей.

Реклама

У відео на YouTube-каналі Ніколаса Джона також можна побачити, як автор Джон Берк говорить про силу досвіду Парті. Берк сказав: «Раджив є індуїстом, але той самий Бог світла, той самий огляд життя, і в іншому моменті він пізніше запитує цього Бога світла: «Хто ти, Господи?». Зі світла виходить чоловік у мантії з золотим поясом і бородою, і каже йому: «Я Ісус, твій спаситель».

Прокинувшись живим і здоровим, Парті заявив, що його життя змінилося, оскільки він вирішив залишити посаду головного анестезіолога і кардинально змінити кар’єру.

Говорячи про рішення звільнитися з роботи у відео на своїй сторінці в YouTube, він поділився: «Мої колеги, коли я сказав їм, що хочу звільнитися, були шоковані. Але найкраще я міг пояснити це тим, що мені потрібно слідувати своєму призначенню, своєму душевному контракту. Вони були шоковані, але мені було байдуже. Я відчував силу, джерело, власне серце, яке кликало мене, божественну істоту, божественне світло, і вказівки були дуже яскравими в моїй свідомості. Що я повинен слідувати своїй дхармі, допомагати людям з хворобами душі і допомагати їм трансформуватися, щоб знайти сенс життя, який полягає в мирі, любові та радості».

Також Раджив позбувся своїх автівок і розкішної резиденції та написав книжку Dying to Wake Up: A Doctor's Voyage Into the Afterlife and the Wisdom He Brought Back.

Реклама

Нагадаємо, чоловік шість разів ожив після смерті. Він шокував історією, як «воскресав» і став вигнанцем.