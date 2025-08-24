- Дата публікації
Помер і побачив пекло: життя лікаря-скептика кардинально змінилося після реанімації
Медик, який раніше не вірив розповідям пацієнтів про передсмертні переживання, «повністю змінив своє світобачення» після того, як сам відвідав потойбічний світ.
Лікар, який стверджує, що помер і повернувся до життя, розповів про свій досвід і про те, як усе змінилося.
Колишній головний анестезіолог Бейкерсфілдської кардіологічної лікарні в Каліфорнії каже, що добре пам’ятає свій досвід відвідування пекла і зустрічі з Богом.
Серце доктора Раджива Парті зупинилося через ускладнення під час операції щодо раку простати 2008 року, коли йому був 51 рік.
Розповідаючи про свій досвід на своєму каналі в YouTube, він сказав: «Я чув крики болю і муки. Мене тягнуло, наче на рухомому тротуарі, до краю каньйону, що палає. Дим заповнив мої ніздрі, а з ним і огидний запах тіла, що горить. Тоді я зрозумів, що перебуваю на краю пекла».
Він також стверджує, що голос засудив його за «матеріалістичний» спосіб життя.
У наступному інтерв’ю Парті, який вважав себе індуїстом, також зізнався, що був збентежений, коли два біблійні ангели, Михаїл і Рафаїл, провели його через тунель.
Це було до того, як він зустрів Бога і подивився повторення свого життя, яке показало всі його добрі і погані вчинки та їхній вплив на людей.
У відео на YouTube-каналі Ніколаса Джона також можна побачити, як автор Джон Берк говорить про силу досвіду Парті. Берк сказав: «Раджив є індуїстом, але той самий Бог світла, той самий огляд життя, і в іншому моменті він пізніше запитує цього Бога світла: «Хто ти, Господи?». Зі світла виходить чоловік у мантії з золотим поясом і бородою, і каже йому: «Я Ісус, твій спаситель».
Прокинувшись живим і здоровим, Парті заявив, що його життя змінилося, оскільки він вирішив залишити посаду головного анестезіолога і кардинально змінити кар’єру.
Говорячи про рішення звільнитися з роботи у відео на своїй сторінці в YouTube, він поділився: «Мої колеги, коли я сказав їм, що хочу звільнитися, були шоковані. Але найкраще я міг пояснити це тим, що мені потрібно слідувати своєму призначенню, своєму душевному контракту. Вони були шоковані, але мені було байдуже. Я відчував силу, джерело, власне серце, яке кликало мене, божественну істоту, божественне світло, і вказівки були дуже яскравими в моїй свідомості. Що я повинен слідувати своїй дхармі, допомагати людям з хворобами душі і допомагати їм трансформуватися, щоб знайти сенс життя, який полягає в мирі, любові та радості».
Також Раджив позбувся своїх автівок і розкішної резиденції та написав книжку Dying to Wake Up: A Doctor's Voyage Into the Afterlife and the Wisdom He Brought Back.
