Помер на 45 хвилин і опинився у мішку для трупів: чоловік приголомшив передсмертним досвідом

Чоловік, якого оголосили мертвим після передозування небезпечної добавки для бодибілдингу, розповів, як він спостерігав, як парамедики вирішили, що його не можна врятувати, і поклали його в мішок для трупів.

Вінсент Толман розповів у подкасті Coming Home, що його супроводжував до небес духовний наставник, який показав йому все погане і хороше, що він зробив у своєму житті. За його словами, "він зробив набагато більше добра, ніж поганого", що дозволило йому увійти в духовну сферу, де він дізнався фундаментальний сенс життя: "Земля – це лише школа, вона завжди була лише класною кімнатою і ніколи не була залою суду".

Духовний наставник Толмана, який називав себе Дрейком, телепатично пояснив йому, як працює Всесвіт, але, за його словами, "це так важко пояснити, тому що все було невербально – це було просто пряме розуміння".

Але перш ніж Вінсент зміг зазирнути до потойбічного світу, йому довелося пережити болісний досвід смерті. Він розповів, що використовував потужну добавку для покращення своїх тренувань з бодибілдингу, але її запаси в США вичерпалися.

"Ми вийшли в Інтернет, щоб спробувати знайти інші джерела. Одним з них була компанія в Таїланді, і ми замовили у них пляшку... Коли вона прибула, ми були в захопленні і сказали: "Гей, ми візьмемо її в суботу і потренуємось". Ми прийняли її в суботу вранці, але одразу ж відчули, що щось тут не так".

Але Вінсент не усвідомлював, що рідина була набагато сильнішою, ніж він звик, і вони з другом отримали сильне передозування, яке призвело до марення та блювоти. Вони вирішили піти поїсти, сподіваючись, що це допоможе їм почуватися краще.

"Мій приятель почав непритомніти за кермом. Я тряс його, щоб привести до тями. Ми заїхали до Dairy Queen, я зайшов просто до ресторану і пішов до туалету. Добавка сама по собі має заспокійливий ефект, коли її випиваєш у такій кількості, і вона присипляла мій організм. Я входив і виходив зі свідомості, і моє серце почало сповільнюватися. Останнє, що я пам'ятаю, це те, що вся кімната почала обертатися навколо мене, і я знепритомнів, лежачи на спині на підлозі. Моє тіло почало блювати, намагаючись виштовхнути те, що було причиною всього цього, і коли це сталося, я вдихнув це в свої легені і задихнувся".

Коли приїхали парамедики, Вінсент стверджує, що вони безуспішно намагалися його реанімувати, а потім поклали його в мішок для трупів і почали везти до лікарні. Вінсент описує, що спостерігав за всім цим, як у фільмі, і навіть почав ставити під сумнів вибір "режисера", який розмістив камеру.

Вінсент Толман / Фото: YouTube/Coming Home Channel

Він каже, що весь час чув думки людей, які були свідками його смерті, зокрема, він зосередився на одному парамедику, який щойно почав працювати і не хотів, щоб хтось помер на його очах в перший же тиждень. Цей парамедик несподівано знову відкрив мішок з тілом Вінсента і почав новий раунд процедур із порятунку життя, в цей момент Вінсент почав реагувати, і інші парамедики приєдналися до спроби повернути його до життя.

Він був офіційно мертвий протягом 45 хвилин і провів наступні три дні в комі.

Але тим часом Толман говорив, що його духовний наставник вів його до потойбічного виміру: "Я почав бачити все погане, що я коли-небудь робив – навіть будучи маленькою дитиною – все, що було егоїстичним або негативно впливало на когось іншого, я бачив це. Але я бачив це не лише своїми очима, я бачив це своїми очима і бачив це очима будь-кого, на кого вплинули мої дії або мої слова. Це було дивно, тому що я відчував, що це тривало довго, але в той же час здавалося, що це було декілька секунд. Коли це відбувалося, мене почала огортати темна енергія, енергія страху... а потім раптом я відчув тепло, ніби хтось світив дуже яскравим світлом або сонце вийшло з-за хмари і почало гріти мою спину. Коли це сталося, це тепло почало охоплювати все моє єство, і я обернувся, щоб побачити, звідки це тепло йде. Обертаючись, я побачив все те хороше, що я коли-небудь робив у своєму житті. Я почав бачити, що насправді зробив набагато більше хорошого, ніж поганого, і я бачив це багато разів, коли не знав, що роблю щось корисне для людей. Я відчував цю величезну безумовну любов, мир і тепло".

Чоловік додав, що в його подорожі його вела дружня присутність: "Я побачив цього пана, і в мене виникла думка: "Ви, мабуть, Бог", а він, не ворушачи губами, відповів: "Ні, синку, я не Бог, я твій провідник".

За його словами, через деякий час після того, як він поринув у дивний спокій цього вищого виміру, в якому він опинився, йому запропонували зробити вибір. За його словами, йому сказали, що його сім'я, і особливо мама, сумуватиме за ним, якщо його не стане, і після деяких роздумів він ухвалив болісне рішення повернутися в своє тіло: "Помирати було чудово. Помирати було легко. Щойно я розслабився і прийняв її, вона стала прекрасною. Це так божевільно, що ми так сильно боїмося смерті, адже це була найкраща частина. Найважче було повертатися".

Нагадаємо, жінка "померла" у свій день народження та розповіла про сюрреалістичний досвід виходу з тіла. Тепер вона не боїться смерті.

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