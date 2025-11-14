Помер найстаріший тюлень у неволі: скільки років було тварині (фото)

Реклама

У Великій Британії Корнуольський притулок морських котиків повідомив про смерть Шеби — однієї з найулюбленіших мешканок, відомої серед працівників і відвідувачів як «Королева Притулку». Самиця сірого тюленя прожила 51 рік, ставши однією з найстаріших представниць свого виду, що будь-коли утримувалися в неволі.

Про це пише NTK.

Шебу врятували ще у 1970-х роках, коли вона була зовсім маленьким і пораненим дитинчам. Через свій стан її не змогли повернути до океану, і тварина залишилася в притулку назавжди. З часом вона стала справжнім символом закладу та його живою історією.

За більш ніж п’ять десятиліть Шеба стала улюбленицею сотень співробітників, волонтерів і відвідувачів. Її спокійна поведінка, доброзичливий характер і здатність встановлювати контакт із людьми зробили її не просто мешканкою притулку, а його душею. Вона відігравала важливу роль у просвітницькій діяльності заповідника — допомагала розповідати людям про необхідність охорони морських тварин та відповідальний догляд за ними.

Кураторка притулку Тамара Купер зазначила, що смерть Шеби стала великою втратою:

«Вона навчила багатьох із нас терпінню, співчуттю та цінності довготривалого догляду за врятованими тваринами. Важко уявити притулок без неї».

Шеба / Фото: Cornish Seal Sanctuary

Тривалість життя Шеби значно перевищила середню для сірих тюленів у дикій природі, де вони зазвичай живуть близько 25–35 років. У притулку самиця тюленя була оточена постійною турботою, ветеринарною підтримкою та увагою людей, для яких вона стала частиною родини.

У найближчі тижні команда притулку планує провести спеціальний захід, присвячений Шебі, щоб вшанувати її життя та внесок у збереження морських мешканців.

«Шеба назавжди залишиться нашою королевою», — додала Купер. — «Її історія ще довго надихатиме нас».

