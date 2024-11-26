Померанський шпіц випав із 12-го поверху і дивом не зазнав жодної травми – фото

Пухнастому померанцю пощастило залишитися живим після того, як він упав із 12-го поверху багатоквартирного будинку в Калі, Колумбія, на дах сусіднього будинку.

Про це пише Oddity Central.

19 листопада сім'я пережила хвилини жаху, коли зрозуміла, що їхнього домашнього шпіца ніде немає в квартирі. Вони шукали його всюди, а коли стало зрозуміло, що його немає в приміщенні, вирішили перевірити вікна, і саме тоді помітили невеликий отвір у даху сусіднього будинку, трьома поверхами нижче. За допомогою бінокля відчайдушні господарі собаки змогли розгледіти свого улюбленого Періса крізь невеликий отвір. Поверх, на якому був помічений Періс, був зачинений, тому господарі негайно викликали місцеву пожежну службу, щоб врятувати собаку. На диво, його знайшли живим і здоровим, без жодної подряпини.

Незрозуміло, як Періс випав з 12-го поверху, враховуючи, що господарі завжди тримають вікна зачиненими, але те, що спантеличило і його бідолашних господарів, і ветеринара, який перевіряв його після порятунку – це як він залишився живим.

Собака випав із 12-го поверху та не отримав жодної травми / Фото: Oddity Central

Собака випав із 12-го поверху та не отримав жодної травми / Фото: Oddity Central

Вважається, що металевий дах, через який він пролетів, і його пухнаста шерсть пом'якшили падіння, але все ж у нього повинні були бути якісь зовнішні або внутрішні травми після такого падіння. Від моменту порятунку він перебуває під наглядом ветеринарів і, схоже, абсолютно здоровий.

Нагадаємо, у Таїланді водоспад нечистот залив торговий центр після прориву туалету. Внаслідок інциденту зіпсовано одяг однієї з крамниць.

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