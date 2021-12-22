Померла 135-річна жінка, яку вважали найстарішою людиною на світі: ким була довгожителька

Жінка народилась у червні 1886 року.
У Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю 16 грудня померла 135-річна жінка, яку вважали найстарішою людиною на світі.
Про це повідомляє nypost.com.
Жінка народилась у "селі довгожителів"
Жінку звали Аліміхан Сеїті вона народилась 25 червня 1886 році у селищі Комушерик повіту Шуле округу Кашгар. Саме цей населений пункт вважається "селом старожителів", оскільки там проживає багато літніх людей у віці від 90 років.
У 1903 році жінка вийшла заміж, її чоловік помер у 1976 році. Пара всиновила і виховала хлопчика та дівчинку. Зазначається, що жінка застала шість поколінь своїх нащадків.
Жінка померла у колі родини
Родичі жінки повідомили, що Сеїті померла 16 грудня 2021 року в колі родини. Її опікун Куербан Нуер розповів, що Сеїті перед смертю добре почувалась. Вона о 10:00 ранку виходила на прогулянку, а 23:00 насолоджувалась музикою перед сном та підтанцьовувала.
Вік жінки не змогли підтвердити представники Книги рекордів Гіннеса
У 2013 році Сеїті очолила список найстаріших жителів Китаю, який склала Китайська асоціація геронтології та геріатрії. Проте представники Книги рекордів Гіннеса не змогли підтвердити вік жінки, оскільки для цього бракувало документів.
А тому офіційно вважається, що поки найстарішою людиною світу була Жанна Кальман, яка померла ц 1997 році у віці 122 роки, проте ці дані зараз також ставляться під сумнів.
Нагадаємо, наприкінці листопада на Філіппінах померла Франциска Сусано, якій виповнилося 124 роки.
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