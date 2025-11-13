ТСН у соціальних мережах

Стюардеса розповіла, як діє персонал, коли під час польоту помирає людина.

Що відбувається, якщо під час польоту в літаку помирає людина: стюардеса відверто розповіла

Стюардеса розповіла, що відбувається, якщо у літаку хтось помер / © Associated Press

33-річна бортпровідниця Барбара Бачільєрі розповіла, що відбувається, якщо під час польоту в літаку помирає пасажир.

Про це пише dailymail.co.uk.

Стюардеса, родом з Аргентини, розповіла, що саме відбувається, коли хтось помирає під час польоту, і про «спеціальну процедуру», якої дотримується персонал авіакомпанії.

«Смерть під час польоту — не надто поширене явище, але іноді таке трапляється. Саме тому авіакомпанії мають спеціальну процедуру на такий випадок», — розповіла Барбара.

Бортпровідниця підкреслила, що члени екіпажу гідно поводяться з померлим.

Вона сказала: «Уявіть, що ви летите до Риму і підозрюєте, що пасажир поруч із вами насправді не спить. Ви викликаєте стюардесу, і вона також вважає, що він не спить. „Спочатку вона сповістить екіпаж, який потім сповістить капітана. Тим часом вона перевірить його життєві показники і, ймовірно, почне серцево-легеневу реанімацію. Як тільки це станеться, екіпаж запитає, чи є серед пасажирів лікар. Якщо такий з’явиться, вони нададуть допомогу пасажиру“.

Барбара розповіла, що в більшості випадків авіакомпанії не мають власного лікаря на борту літака, але «серед пасажирів майже завжди є медичний працівник».

Вона продовжила: «Пам’ятайте, що офіційно ніхто не помирає в літаку, тому що ніхто не може оголосити когось померлим, поки ми не приземлимося і лікар не підтвердить це».

Стюардеса розповіла, що якщо пасажир помирає на борту, є два варіанти — капітан зазвичай або приземляється в найближчому аеропорту, або продовжує політ.

Якщо безпека пасажирів на борту під загрозою, екіпаж може вирішити якомога швидше приземлитися в аеропорту.

Але якщо «все під контролем», вони можуть вирішити продовжити політ до кінцевого пункту призначення.

Померлу людину перенесуть в інше місце, можливо, в порожній ряд.

Барбара пояснила: «Але якщо вільних місць немає, померлого пасажира переносять у ту частину літака, де його не видно».

Стюардеса колись летіла літаком, коли хтось помер, і згадує: «Я зрозуміла, як і кілька інших пасажирів, що хтось помер».

Вона взяла маску для сну і надягла її на померлого, закривши тільки очі, а потім загорнула його в ковдру, щоб приховати все.

«Це сталося під час досить довгого польоту, коли більшість пасажирів спали. Тільки ті з нас, хто не спав, зрозуміли, що відбувається», — сказала вона.

В іншому випадку Барбара розповіла, як пасажир помер під час трансатлантичного рейсу.

У літаку не було вільних місць, тому екіпаж «вирішив покласти тіло в камбуз, кухню бортпровідників, накривши ковдрою».

«Рейс продовжився за розкладом, і моя подруга мусила провести кілька годин, тримаючи ногу на тілі, щоб воно не рухалося», — додала Барбара.

Деякі літаки також можуть перевозити труни із покійними.

Барбара пояснила: «Разом із багажем часто транспортують тіла до країни походження, і на тому ж рейсі може бути член сім’ї, який супроводжує їх. Деякі аеропорти, наприклад Амстердамський, мають морг, де приймають і готують тіла перед відправкою».

