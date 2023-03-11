Померла “найсамотніша косатка в світі”, яка прожила понад 40 років у неволі: відео

Від 1979 року косатка Кіска була мешканкою парку MarineLand у Канаді, останні 11 років вона страждала від самотності.

“Найсамотніша косатка в світі” на прізвисько Кіска померла після того, як прожила понад 40 років у акваріумі тематичного парку MarineLand в канадській провінції Онтаріо, розташованого біля Ніагарського водоспаду.

Про це повідомляє канадське видання CTV News з посиланням на заяву уряду провінції.

Вважається, що Кіска мала 47 років. Вона була спіймана в ісландських водах у 1979 році разом із Кейко, яка стала відомою у фільмі "Звільнити Віллі". Пара жила разом кілька років у MarineLand у 1980-х.

Група захисту прав тварин Animal Justice описала Кіску як "найсамотнішу косатку в світі", чиє життя було відзначене "трагедією за трагедією" після того, як усі п’ятеро її дитинчат померли. Від 2011 року вона жила без напарника.

“Косатки — неймовірно соціальні тварини, але з Кіскою нікого не було від 2011 року, і вона страждала від жахливої самотності, а також від браку місця та розумової стимуляції у своєму маленькому безплідному акваріумі”, — йдеться у заяві.

Колишній дресирувальник MarineLand раніше опублікував відеозаписи, на яких було видно, як Кіска мляво плаває і повільно рухається, а також б'ється головою об стінку резервуара, в якому вона міститься.

Як повідомляє Reuters, у MarineLand повідомили, що стан здоров’я Кіски погіршився за останні тижні. "Команда догляду за морськими ссавцями та експерти зробили все можливе, щоб підтримати комфорт Кіски, і оплакуватимуть її втрату", – зазначають у парку.

Служба захисту тварин перевіряла умови перебування Кіски 160 разів від січня 2020 року.

Кіска була останньою косаткою, яку утримували в неволі в Канаді після прийняття законопроекту у 2019 році, який визнав незаконним розведення або перевезення морських ссавців у неволі. Її смерть знаменує кінець легального утримання косаток в країні.

Нагадаємо, у Мережі з'явилися жахливі кадри, коли риба-тунець вбиває себе у великому акваріумі після того, як десятки відвідувачів фотографували її із увімкненим спалахом.

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