Померла "найстаріша кішка світу": скільки їй було років (фото)

У віці 33 років померла кішка, яку вважали найстарішою у світі.

Про це повідомляє Daily Star.

Розі пішла з життя в коридорі квартири в Норвічі, Велика Британія, поруч із 73-річною власницею Лайлою Бріссетт.

Народившись 1991 року, вона була неофіційною власницею титулу, оскільки офіційно найстарішою кішкою на планеті вважається 28-річна Флоссі з графства Кент.

Розі виповнилося 33 роки 1 червня цього року, і вона померла у віці, еквівалентному 152 людським рокам.

Лайла, яка забрала Розі, коли та була ще кошеням, з розбитим серцем сказала: "Я дуже сумую за нею. Вона не дуже добре почувалася і одного разу вона просто вийшла в коридор, лягла і померла. Але залишилося багато хороших спогадів, і я щаслива, що ми провели час разом".

Лайла та Розі / Фото: із соцмереж

Розі любила їсти і спати, вона часто дрімала на підвіконні будинку Лайли.

До Лайли звернулася організація з порятунку котів у 90-х роках, коли Розі була ще кошеням і потребувала прихистку після того, як її перші господарі зрозуміли, що їхня донька страждає на алергію. Лайла, яка овдовіла, раніше врятувала кота, що зазнав жорстокого поводження, і бездомного собаку, тому з радістю прийняла Розі у свій дім.

Кішка Розі / Фото: із соцмереж

Представник Книги рекордів Гіннеса заохочував Лайлу надіслати заявку на Розі, щоб вони розглянули її минулого року, але вона так і не дійшла до цього.

Найстарішим котом в історії вважається Крем Пафф з Остіна, штат Техас, США. Він народився 3 серпня 1967 року і прожив до 6 серпня 2005 року – 38 років і три дні.

Нагадаємо, священник загинув під час спроби встановити світовий рекорд. Аделір Антоніо де Карлі не пережив свого випробування.

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