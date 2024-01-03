Померла найстаріша курка у світі: скільки їй було років і фото

Померла найстаріша курка у світі за окликом Пінат.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Тварина померла на Різдво у своєму будинку в Мічигані, США, у віці 21 року 238 днів.

"Пінат була близьким членом сім'ї, і я сумую про її втрату", - написала власниця рекордсменки Марсі Дарвін у своєму блозі. "Хоча я розумію, що для курки вона прожила феноменально довге життя, проте моє серце розбите".

Марсі Дарвін та Пінат / Фото: washingtonpost.com

Після того, як її покинула мати, Пінат провела перші два роки свого життя в клітці з папугами в їдальні Марсі, а потім її перевели до курника.

За своє життя курка висиділа декілька гнізд, і багато її онуків і правнуків нині живуть у курнику Марсі.

Коли Пінат досягла старості, її перевели назад до будинку, де вона ділила клітку зі своєю дочкою Міллі.

Пінат зі своєю 15-річною донькою Міллі / Фото: washingtonpost.com

На жаль, Міллі померла на Геловін у віці 15 років, а через декілька днів померла одна зі старих подруг Пінат, Луна. Через тиждень після Дня подяки помер і її старий друг-півень Бенні.

"Я думаю, що Пінат оплакувала втрату своїх друзів, старість наздоганяла її, і вона теж просто пішла", - сказала Марсі.

Найстаріша курка у світі Пінат / Фото: washingtonpost.com

Марсі додала, що у неї багато приємних спогадів про життя Пінат і про той час, коли вона була володаркою світового рекорду.

Нагадаємо, жінку, яку викрали в дитинстві, виростили мавпи в джунглях. Вона копіювала їхні звички харчування та крики.

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